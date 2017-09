Ledelsen afviser dårlige arbejdsforhold på fynske sygehuse – Yngre Læger er forundret

Sagen om den yngre læge fra Svendborg Sygehus, som er dømt for grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed, har resulteret i et generelt fokus på dårlige arbejdsforhold på flere afdelinger på OUH og Svendborg Sygehus. Men ledelsen afviser blankt kritikken, skriver Fyns Amts Avis – og det mener Yngre Læger er forkasteligt.

»Vi hører om arbejdsmiljøproblemer i meget ekstrem grad, og det har vi gjort over meget lang tid. I Yngre Læger har vi været involveret i diverse problemer i Svendborg og Odense i mere end to år. Det er exceptionelt i gennem så lang tid at diskutere de samme problemer og få de samme meldinger fra læger, der ikke føler, tingene ændrer sig og ikke tør ytre sig,« siger Camilla Noelle Rathcke, formand for Yngre Læger, på foreningens hjemmeside.

Ledelsen fra OUH og Svendborg Sygehus har i Fyns Amts Avis oplyst, at der ikke længere er problemer med arbejds- og uddannelsesmiljøet på kirurgisk afdeling A på Fælles Akutmodtagelse på OUH og Svendborg Sygehus. Men Yngre Læger har i mere end to år haft dialog med ledelsen om arbejdsforholdene for yngre læger under uddannelse på afdelingen, skriver foreningen på sin hjemmeside.

At der ikke er sket forbedringer med arbejdsmiljøet skyldes ifølge Yngre Læger, at afdelingsledelsen er den samme som i 2013.

»Når alt kommer til alt, ender ansvaret for arbejdsmiljøet på den ledende overlæges bord. I min optik er det ikke svært at pege på, hvor ansvaret for at løse problemet ligger. Og hvis man ikke er en del af løsningen, så er man en del af problemet. At ledelsen går ud og siger, at alt er i den skønneste orden, synes jeg er forkasteligt. Det er en ekstrem negligering af medarbejderne, og ledelsen gør det med bevidstheden om, at der pågår en dialog om arbejdsvilkårene på det pågældende sted,« siger formand Camilla Noelle Rathcke.