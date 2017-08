Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Forskere fra Rigshospitalet, Herlev og Gentofte Hospital, og Københavns Universitet viser i et nyt stort genetisk studie, at lavt niveau af apolipoprotein E i blodet har en årsagssammenhæng med risiko for demens. Det skriver Rigshospitalet. Forskerne har identificeret en markør i blod, som højst sandsynligt reflekterer hjerneprocesser og derfor sandsynligvis er en del af årsagen […]