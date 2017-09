Lauritzen: Jeg bliver nødt til at tænke på mit helbred

Lægefaglig chefrådgiver Torsten Lauritzen forlader Diabetesforeningen efter kun to år på posten. Til gengæld håber han at kunne fortsætte sit professorat.

Det er først og fremmest helbredsproblemer, der får Torsten Lauritzen til at forlade posten som lægefaglig chefrådgiver i Diabetesforeningen efter kun to år. Det siger han til Dagens Medicin.

»Helbredsmæssigt har jeg haft en sommer, som har gjort mig opmærksom på, at jeg er ældre, end jeg troede, at jeg var,« siger 66-årige Torsten Lauritzen og uddyber, at han problemer med sin ryg og andre ting, som han skal opereres for.

»Jeg bliver nødt til at tænke på mit helbred,« siger han.

Skavankerne betyder, at han har været sygemeldt fra sit arbejde i Diabetesforeningen i et par måneder. Og med udgangen af september forlader han så formelt stillingen.

Vil fortsætte sit professorat

Torsten Lauritzen har sideløbende med tjansen i Diabetesforeningen passet et deltidsprofessorat på universitetet i hjembyen Aarhus, og det har han tænkt sig at holde fast i.

»Når jeg er kommet mig, vil jeg koncentrere mig om mit job på Aarhus Universitet to dage om ugen,« siger Torsten Lauritzen.

Det vil dog ikke blive helt på den samme måde som før.

»Jeg vil ikke længere have førertrøjen i forskningsprojekterne. I stedet håber jeg, at jeg kan inspirere og hjælpe andre på vej,« forklarer Torsten Lauritzen.

Han håber dog også at få tid til andre ting.

»Da jeg har været ordblind, læser jeg frygteligt. Jeg håber, at jeg nu kan få tid til at læse noget mere skønlitteratur,« siger Torsten Lauritzen, der allerede har kastet sig over Ken Folletts historiske roman Jordens Søjler, og desuden planlægger at bruge mere tid sammen med sit barnebarn og måske på noget frivilligt arbejde.

Hvor meget han vil blande sig i diabetes-debatten fremover, vil tiden vise.

»Jeg vil blande mig, når jeg har noget på hjerte,« siger Torsten Lauritzen.