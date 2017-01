Lars Søndergård ansat som overlæge i psykiatri igen – i Sverige

Den kontroversielle danske læge Lars Søndergård har siden marts sidste år arbejdet som overlæge i psykiatri på en misbrugsenhed i Sverige. Han fik ansættelsen blot en måned efter, at den danske Styrelse for Patientsikkerhed havde forbudt ham at arbejde som psykiater herhjemme.

Den kontroversielle læge Lars Søndergård, som Styrelsen for Patientsikkerhed i foråret 2016 forbød at arbejde som psykiater ved kraftigt at indskrænke hans autorisation, har fået nyt job som overlæge i psykiatri, denne gang ved et misbrugscenter under den privatejede svenske Capio-koncern.

Sven-Olof Johansson, som er centrets konstituerede enhedschef, bekræfter overfor Dagens Medicin, at Lars Søndergård har arbejdet der siden marts 2016 og fortsat både er tilknyttet den patientmodtagelse, der ligger i Helsingborg, og den, der ligger i Landskrona. Enhedschefen er udmærket klar over, at Lars Søndergård fik indskrænket sin autorisation, fordi den danske styrelse havde vurderet ham til at have været til fare for patientsikkerheden.

Det skete efter, at Dagens Medicin i en række artikler havde belyst, hvordan psykiateren fejldiagnosticerede og overmedicinerede i den lukkede sengepsykiatri i Slagelse.

Dagens Medicin (DM): Kendte I til den indskrænkning, han har i sin autorisation, som han har fået af den danske Styrelse for Patientsikkerhed?

Sven-Olof Johansson: »Ja.«

DM: Hvordan kan det være, at I alligevel valgte at ansætte ham?

»Lars Søndergård har ingen indskrænkning i Sverige. Vi har kontrolleret det hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO (den svenske tilsynsenhed svarende til den danske Styrelse for Patientsikkerhed, red). Vi har også trukket referencer ved hans tidligere arbejde i Sverige i retspsykiatrien i Malmø,« siger Sven-Olof Johansson.

Han har ingen kommentarer til, at Lars Søndergård ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed har været til fare for patientsikkerheden.

Mikael Sandell, der er ansvarlig for den medicinske behandling ved Capio Marias Laroverksamhet, fortæller gerne om, hvordan den kontroversielle danske overlæge selv præsenterede sig ved samtalerne.

»Lars Søndergård var helt åben omkring sin indskrænkning i Danmark, da han søgte job hos os, og vi kender de restriktioner, han har i Danmark,« siger Mikael Sandell.

Selv om Styrelsen for Patientsikkerhed ud over at give Søndergård forbuddet mod at arbejde som psykiater yderligere indskrænkede hans autorisationsret, så han indtil videre heller ikke må udskrive antipsykotisk og beroligende medicin i en række ATC-grupper, og herhjemme heller ikke må bestride en overlægestilling indenfor andre specialer, får det ikke Mikael Sandell til at ryste på hænderne.

»I de tilfælde, hvor det er aktuelt at udskrive narkotiske lægemidler, holder vi konference med flere læger. Så der er ikke nogen læger hos os, der træffer sådanne beslutninger alene,« siger han og tilføjer, at ham og den øvrige ledelse kender Lars Søndergård som ‘en meget dygtig og kompetent læge’.

Dagens Medicin har via mail spurgt Lars Søndergård, hvordan han kan forsvare at påtage sig det job, når han ad flere omgange har fået alvorlig kritik og betydelige indskrænkninger af sin autorisation – et spørgsmål, som Lars Søndergård dog ikke ønsker at svare på. Han henviser til sin chef Mikael Sandell.

Lars Søndergård har tidligere været ansat som psykiater i Sverige, nemlig i 2013-14, hvor han var vikarierende overlæge i den skånske retspsykiatri.

En ansættelse, der i foråret 2015 udløste en alvorlig kritik fra det svenske tilsyn, som truede med at åbne en sag mod Lars Søndergård, hvis han nogensinde skulle finde på at arbejde som psykiater i Sverige igen.