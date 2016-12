Forstyrrelser i kalkstofskiftet kan føre til alvorlige tilstande som knogleskørhed, muskelsvækkelse og hjertekarsygdomme.

Det er speciallæge og nu professor i endokrinologi Lars Rejnmarks forskningsfelt. Han har også påvist, at D-vitamin kan mindske risikoen for knoglebrud og øge levetiden.

Det er væsentlig viden for mange danskere, som, trods høj levestandard, får for lidt D-vitamin. Lars Rejnmark vil med sit professorat desuden arbejde for at forbedre forståelsen for – og behandlingen af – patienter med sjældne sygdomme, som også hører til hans forskningsområde.