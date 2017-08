Lars Henrik Jensen: »Jeg har været nødt til at gentænke min lægerolle«

Hurtige nyheder og vidensudveksling på de sociale medier udfordrer den konservatisme, som ifølge overlæge Lars Henrik Jensen kendetegner den lægefaglige kommunikation. Personligt har han set sig nødsaget til at gentænke sin egen lægerolle for at bevare den gode relation til patienterne og undgå tab af autoritet.

For overlæge ved onkologisk afdeling på Vejle Sygehus og formand for Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (DSKO), Lars Henrik Jensen, er det ikke nyt, at patienterne præsenterer ham for viden og ønsker til behandlingen, som strider imod hans lægefaglige anbefalinger. Når han alligevel kan skrive under på, at hans kliniske virke i dag er mere påvirket af de postfaktuelle strømninger i samfundet, end den var for bare få år siden, skyldes det til dels, at patienternes adgang til viden er intensiveret over de senere år.

»Hastigheden, hvormed nyheder om forskning og nye behandlingsalternativer spreder sig, er skruet kraftigt i vejret. Jeg oplever, at patienter konfronterer mig med viden, som jeg ikke har haft tid til at sætte mig ind i. Som læge ligger det dybt i mig at argumentere ud fra faglige retningslinjer og veldokumenterede videnskabelige data. Det stiller derfor nye krav til læge-patientrelation, at patienterne kræver, at jeg forholder mig til den allernyeste viden og giver dem svar her og nu,« siger Lars Henrik Jensen.

En anden tilbagevendende udfordring er, ifølge Lars Henrik Jensen, at en del af den viden, som patienterne får, er misinformationer. Han fremhæver især fejlopfattelser af årsagssammenhæng som en udfordring.

»Jeg har f.eks. mødt flere patienter, som ønsker at få ordineret cannabisolie, fordi de tror, at det kan kurere kræft. Der findes ingen dokumentation for, at det forholder sig sådan, men min erfaring er, at når en overbevisning først har rodfæstet sig, så er det vanskeligt at tale patienterne et andet sted hen. Her spiller sociale medier en stor rolle, da de tilbyder digitale fællesskaber, som bekræfter patienterne i deres overbevisning,« siger Lars Henrik Jensen.

Han uddyber, at det i sådanne situationer er vigtigt at træde varsomt. For skyder han alle patientens overbevisninger til hjørne, er der meget stor risiko for, at dialogen og det videre behandlingsforløb går i hårdknude.

Polarisering er farlig

Foruden misinformationer oplever Lars Henrik Jensen overordnet to andre situationer, der udfordrer læge-patientrollen, og som potentielt kan skabe polariseringer. Det drejer sig om situationer, hvor patienter takker nej til behandling, han — qua sin erfaring — er overbevist om vil have effekt på sygdommen. Og så er der de situationer, hvor patienterne har læst om et nyt ‘vidundermiddel’, som kan kurere deres sygdom.

»Som læger og forskere er vi ofte meget entusiastiske, når vi udtaler os om ny forskning i medierne. Vi bruger ord som ‘epokegørende’ og ‘banebrydende’. Det skaber naturligvis høje forventninger hos patienterne, som risikerer at få et urealistisk billede af, hvad vi kan gøre for dem. Jeg synes, det er tankevækkende, at vi som lægestand på den måde selv bidrager til et postfaktuelt sundhedsvæsen,« siger Lars Henrik Jensen.

Løsningen på de udfordringer, som den postfaktuelle omgang med viden fører med sig, er ifølge overlægen at lægge lidt af den konservatisme, der kendetegner den lægefaglige kommunikation, på hylden og i stedet gå i dialog med patienten om mål og værdier. Det ligger f.eks. i Lars Henrik Jensens lægelige opdragelse at forholde en kræftbehandling til hårde endemål, såsom udskydelse af død. Men hvis patientens ønsker til behandling går på helbredelse eller forbedret livskvalitet, så er der risiko for, at han og patienten taler forbi hinanden — og i værste tilfælde placerer sig i hver sit ringhjørne med korslagte arme.

»Det postfaktuelle rummer en iboende kritik af og mistro til autoriteter. Jeg har oplevet at føle, at min autoritet er blevet undergravet, når jeg er gået i forsvarsposition og har sat alt ind på at ‘tvinge’ patienten til at vælge den løsning, jeg lægefagligt mente var den rigtige. Men det nytter ikke at insistere på at overtale. Det gælder om at vise interesse og forståelse for patientens værdier og på baggrund heraf formulere behandlingsplanen,« siger Lars Henrik Jensen og fortsætter:

»Patienten, der ønsker cannabis­olie, har måske en idé om, at olien kan kurere ham: Hans mål er at blive rask. Når vi har talt os frem til dét mål, så kan vi lettere at løsrive os fra kun at diskutere ‘cannabisolie-eller-ej’, men i bredere termer diskutere de potentielt kurative behandlinger, som vi fra hospitalets side kan tilbyde patienten.«

Risiko for nederlag

Læger finder ifølge Lars Henrik Jensen tryghed i at argumentere og rådgive patienter ud fra et solidt fundament af videnskabelige data.

»Videnskab er af natur tilbageskuende. Jeg tror, at det er afgørende, at vi åbner op for holdninger og vurderinger. Vi skal i højere grad turde stole på, at vores basale viden om krop og sygdom kan danne basis for anbefalinger og behandlingsplaner — og huske på, at vi er der for at hjælpe den enkelte patient med dét, der er vigtigt for ham eller hende,« siger han og tilføjer, at et opgør med konservatismen sandsynligt vil kaste frugtbare diskussioner om fremtidens sundhedsvæsen af sig.

Lars Henrik Jensen understreger, at det ikke altid er muligt at nå frem til en løsning, der stemmer overens med både patientens ønsker og hans lægelige integritet. F.eks. har han været nødt til at sætte foden i jorden over for flere tarmkræftpatienter, som har ønsket immunterapi uden at opfylde kriterierne for denne type behandling.

»Jeg har haft patienter, som har været så fastlåste i deres opfattelser, at vi ikke har kunnet tale os frem til et kompromis. At en patient ikke vil tage imod den hjælp, jeg kan tilbyde, er et personligt nederlag og føles som tab af autoritet. Selvom jeg er professionel, er min relation til patienterne meget følsom,« siger Lars Henrik Jensen.

Han tilføjer, at følelsen af at komme til kort oftest opstår, hvis en patient er nået dertil i sit forløb, at der ikke længere findes gode, effektive behandlinger. Det er her, omverdenen — med tilbud om ‘mirakelkure’ og udokumenterede alternativer — trænger sig på, har Lars Henrik Jensen erfaret.

Han erkender, at de postfaktuelle strømninger stiller sundhedsvæsenet og lægerollen over for nye udfordringer. Men frem for at se det som en trussel og et opgør med fakta, mener overlægen, at det er vigtigt at gribe og integrere det postfaktuelle. Vi kan ikke forhindre, at patienter søger viden og til tider bliver misinformeret på internettet og via sociale medier, så vi bliver nødt til at finde hensigtsmæssige måder at håndtere ‘den nye virkelighed’ på, siger Lars Henrik Jensen:

»Det positive er, at vi har at gøre med patienter, som er dybt engagerede. Engagement og videbegær, tror jeg, er en strømpil for fremtidens sundhedsvæsen. Og set fra det perspektiv er internettet og sociale medier netværk, som vi på konstruktiv vis kan vende til at understøtte mere sundhed.«