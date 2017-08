Langvarig antikoagulationsbehandling kan gavne stor patientgruppe

Søren Paaske Johnsen har lørdag på ESC præsenteret et studie, der tyder på, at flere patienter, der har haft venøs tromboemboli, formentlig vil have gavn af langvarig antikoagulationsbehandling.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

BARCELONA (Dagens Medicin) – Flere patienter, der har haft venøs tromboemboli, vil formentlig have gavn af langvarig antikoagulationsbehandling for at forebygge nye blodpropper. Men det er vigtigt at finde ud af, hvem der har stor risiko for blødninger, før man sætter den længerevarende behandling i gang. Sådan lyder det fra Søren Paaske Johnsen, forskningsoverlæge på […]