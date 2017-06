Langtidsdata bekræfter effekt af behandlinger til modermærkekræft

På ASCO i år er der for første gang blevet vist solide data om langtidsoverlevelsen for patienter med modermærkekræft i behandling med BRAF- eller PD1-hæmmere. Det tegner lovende, og overraskende lader der også til at være langtidsoverlevere blandt patienterne i behandling med BRAF-hæmmere.