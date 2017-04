Vestre Landsret stadfæster dom mod psykiater, der er dømt for seksuelt overgreb på en patient, mens hun var i ambulant behandling på det psykiatriske hospital i Risskov.

Landsret stadfæster dom mod psykiater for seksuelle overgreb

En psykiater fik i dag i Vestre Landsret stadfæstet sin dom på tre måneders fængsel. Han er fundet skyldig i at have udnyttet en kvindelige patient seksuelt, mens hun var i ambulant behandling på det psykiatriske hospital i Risskov, skriver DR. Den dømte mand har i forbindelse med byretssagen sagt, at han nok har haft […]