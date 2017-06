Lægeselskaber: Speciallæger i akutmedicin gavner ikke alle patienter

Sundhedsstyrelsen anbefaler at etablere et akutspeciale. Men ikke alle patienter, der kommer ind akut, har gavn af at blive mødt af en speciallæge i akut medicin, lyder det fra flere lægevidenskabelige selskaber.

Der skal etableres et speciale i akutmedicin, hvis det står til Sundhedsstyrelsen. Styrelsen anbefaler således at oprette et akutspeciale i Danmark, ligesom der findes akutspecialer i resten af Norden. Men det er ikke nødvendigvis den bedste løsning at blive mødt af en speciallæge i akut medicin, når en patient kommer ind med akut sygdom, mener flere lægevidenskabelige selskaber.

»Vi har som så mange andre selskaber været noget betænkelige,« lyder det fra formand for Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS), Ole Hilberg.

»For når en patient kommer ind akut, har hovedparten kroniske lidelser. Derfor er det ikke nødvendigvis sikkert, at det er bedst, at akutmedicineren ser patienterne, når de kommer ind. Netop fordi mange af dem kommer med en akut forværring af en kronisk lidelse, har de måske mere brug for en specialist inden for det pågældende speciale,« siger han.

Holistisk patientsyn

Dagens Medicin har fået aktindsigt i anbefalingen fra Sundhedsstyrelsen, der kommer efter længere tids uenighed om behovet for et speciale i akutmedicin.

Sundhedsstyrelsen lægger blandt andet vægt på, at et speciale vil øge fokus på triage/flow, så effektiviteten i akutafdelingerne bliver sikret, og at akutafdelingerne samtidig sikres en fastlagt rekruttering af yngre læger. I Dansk Pædiatrisk Selskab (DPS) understreger formand Pernille Mathiesen, at selskabets medlemmer gerne vil komme med konstruktive input til, hvordan uddannelsen skal tage højde for de akut syge børn. Også selvom hun som udgangspunkt er bekymret for, om man med en speciallægeuddannelse i akutmedicin kan opretholde en optimal behandling af børnene.

Selskabernes holdning til akutspeciale I 2016 spurgte LVS de specialebærende selskaber om deres holdning til en akutuddannelse. 34 pct. svarede ikke, 29 pct. var negative, 16 pct. positive, 8 pct. både positive og negative og 13 pct. hverken positive eller negative. Selskaber, som er negative Dansk Lungemedicinsk Selskab

Dansk Neurologisk Selskab (DNS)

Dansk Ortopædisk Selskab (DOS)

Dansk Pædiatrisk Selskab (DPS)

Dansk Radiologisk Selskab (DRS)

Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi (DSGH)

Dansk Selskab for Geriatri (DSG)

Dansk Selskab for Otolaryngologi Hoved- og Halskirurgi (DSOHH)

Dansk Thoraxkirurgisk Selskab (DTS)

Dansk Endokrinologisk Selskab

Dansk Selskab for Infektionsmedicin (DSI) Selskaber, som er positive Dansk Cardiologisk Selskab (DCS)

Dansk Dermatologisk Selskab (DDS)

Dansk Neurokirurgisk Selskab (DNKS)

Dansk Oftalmologisk Selskab (DOS)

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv medicin (DASAIM)

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi (DSKF)

»I dag er der det setup, der hedder børnemodtagelser, som tager sig af de akut syge børn. De er født ud af, at man tidligere kunne se, at de akut syge børn ikke blev håndteret korrekt, når læger og plejepersonale, der ikke arbejdede med børn normalt, tog sig af dem. Det er den faglige virkelighed, børnemodtagelserne er født ud af. Vi er meget bekymrede for, om vi nu vil kunne opretholde, at børnene stadig får den optimale faglige vurdering,« siger hun.

Hun og Ole Hilberg er enige i, at der både er fordele og ulemper ved et speciale i akutmedicin. Det allervigtigste bliver ifølge de to at sammensætte en stærk faglig uddannelse og skabe et stærkt samarbejde med de andre speciallæger.

»Det er jo en ordentlig mundfuld at blive akutmediciner, for der er mange ting, man skal lære. Det handler om at kunne varetage de akutte medicinske tilstande men bestemt også at se patienten ud fra et holisitisk synspunkt, siger Ole Hilberg, der særligt peger på, at det er vigtigt at have øje for komorbiditet, når patienten skal behandles.

Rent formelt anbefaler Sundhedsstyrelsen nu, at Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse indstiller til sundhedsministeren, at der bliver oprettet et akutspeciale. Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse holder møde 8. juni.

Søren Brostrøm er både formand for Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse og direktør i Sundhedsstyrelsen.