Lægerne har trukket sorteper i magtspillet

ANALYSE. Dagens Medicins Magtliste fylder 20 år, og magten i sundhedsvæsenet har i de år flyttet sig væsentligt. De store nationale reformer af sundhedsvæsenet i årtusindets første årti ændrede magtbalancen mellem læger, politikere og administratorer, trak magten væk fra lægerne og cementerede centraladministrationen og de skiftende regeringers magt over sundhedsvæsenet.

To store nationale reformer af det danske sundhedsvæsen blev for godt ti år siden udtænkt af den daværende borgerlige regering og har siden flyttet fokus og magt fra faglig ekspertise blandt sundhedsprofessionelle til politikere og topfolk inden for centraladministrationen. Nuværende statsminister Lars Løkke Rasmussen var som indenrigs- og sundhedsminister gennem seks år (2001-2007) en af […]