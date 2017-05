Lægerne er den jobgruppe i Danmark, hvor de ansatte føler sig mest stressede inden for de sidste 2 uger. Det viser en ny rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Forskningscenteret har gennemført en spørgeskemaundersøgelse for tredje gang, og præsenterer nu en række udvalgte resultater for arbejdsmiljø og helbred i 2016. De første gange, de lavede undersøgelsen, var i 2012 og 2014, og det er ikke første gang, at undersøgelser peger på stress blandt læger, skriver Berlingske.

»Lægerne på sygehusene har nu i mange år været underlagt et massivt pres for at øge tempoet. De skal hele tiden behandle flere patienter på grund af skrappe produktivitetskrav. Det fører til, at vi får mange henvendelser fra medlemmer, der oplever et alt for stort pres i hverdagen. De oplever, at de ikke kan nå at løse deres opgaver inden for arbejdstiden, og at kvaliteten i behandlingen og omsorgen for patienterne kommer under pres,« siger Overlægeforeningens formand Anja Mitchell til Berlingske.

Lægerne ligger ligeledes på førstepladsen inden for jobgrupper, hvor arbejdet tager mest energi fra privatliv, mens de ligger på andenpladsen inden for jobgrupper med højest arbejdstempo.

Til gengæld er lægerne den jobgruppe, hvor der er næstmindst bekymring for arbejdsløshed, og på tredjepladsen over jobgrupper med størst selvtillid og arbejdsglæde, og endelig placerer lægerne sig selv i den absolutte top, når det gælder jobgrupper med bedst selvvurderet helbred.