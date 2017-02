Utrygge læger henviser til specialister på sygehusene for at gardere sig mod fejl, skriver overlæger i Kronik i Jyllands-Posten.

Sygehusene bruger for mange ressourcer på, at patienter i alt for stor stil sendes til unødvendige undersøgelser, scanninger og kontroller. Det er pointen i en kronik i Jyllands-Posten, som er skrevet af ledende overlæge Eva Korup, overlæge Niels Holmark og overlæge Peter Søgaard fra Kardiologisk Afdeling fra Aalborg Universitetshospital. I kronikken forklarer overlægerne bl.a. de mange […]