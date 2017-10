Et nyt registerstudie fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital viser, at der bliver udskrevet færre recepter på antibiotika til helt små børn. Det skriver det sundhedsvidenskabelige fakultet på Aarhus Universitet i en pressemeddelelse.

Resultaterne er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift om sundhed og sygdomme i børn, Pediatrics.

Undersøgelsen, som er lavet i samarbejde med University of North Carolina i USA, viser, at faldet i udskrivningen af recepter på penicillin til spædbørn er kommet efter, at Sundhedsstyrelsen indførte landsdækkende vaccinationsprogrammer for pneumokoksygdom i 2007 og 2010, samt mere restriktive kliniske retningslinjer for, hvornår lægen udskriver penicillin på recept. Undersøgelsen er baseret på registerdata fra mere end en halv million børn født i perioden 2004-2012.

Forskerne fandt, at andelen af småbørn i Danmark, der fik antibiotika mindst en gang i deres første leveår, faldt fra 40,7 pct. for børn født i 2004, til 34,6 pct. for børn født i 2012.

»Vores resultater understreger, hvor vigtigt det er at vaccinere børn mod pneumokoksygdom som en del af en bred indsats for at reducere unødig udskrivning af recepter på antibiotika og undgå komplikationer, der er relateret til pneumokoksygdom. Udbredt brug af antibiotika medfører resistens over for antibiotika, og det udgør en seriøs trussel mod folkesundheden verden over,« siger en af forfatterne bag studiet, Henrik Toft Sørensen fra Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet og Klinisk Epidemiologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital i pressemeddelelsen.

Ældre børn får mere antibiotika

Børn får oftest antibiotika i vintermånederne, og forskerne fandt også ud af, at fødselsmåneden har betydning for, hvor udsatte børn er for at få en antibiotikabehandling. Jo ældre børnene var, da de oplevede deres første vinter, desto højere var risikoen for, at de fik udskrevet en recept på antibiotika.

»Børn født fra marts til maj er mere udsatte. Vores fund kan have vigtige implikationer for fremtidig forskning i brugen af antibiotika til børn, da nogle børn i sagens natur kan være mere påvirkede af langsigtede bivirkninger ved brug af antibiotika, simpelthen på grund af, hvilken tid på året, de er født,« siger Henrik Toft Sørensen i pressemeddelelsen fra Aarhus Universitet.