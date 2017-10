I januar i år trådte det risikobaserede tilsyn i kraft, bl.a. i almen praksis. Reelt er Styrelsen for Patientsikkerhed dog langt fra at have implementeret det nye tilsyn, og en gruppe forskere tvivler på, at tilsynet nogensinde vil kunne identificere de klinikker, der udsætter deres patienter for fare.

Da to psykiatere i 2013 blev afsløret efter i årevis at have fejlbehandlet patienter, blev deres sager symbolet på Sundhedsstyrelsens mangel på et fungerende tilsynssystem. Styrelsens daværende direktør, Else Smith, blev fyret, efter at Den Europæiske Tilsynssammenslutning EPSO rettede skarp kritik af styrelsens tilsynsmyndighed. Herefter fulgte en omfattende omstrukturering af styrelsen, ikke mindst med det […]