Læger skal have fokus på psykiske konsekvenser ved diabetes

Diabetes kan være en psykisk opslidende sygdom, og derfor er det vigtigt at udbygge forskningen i både angst og depression hos diabetespatienter.

Det mener den hollandske professor i medicinsk psykologi, Frans Pouwer, som Psykologisk Institut på SDU nu har hentet til Danmark.

Frans Pouwer har en kandidatgrad i klinisk psykologi fra Utrecht Universitet, Holland, en ph.d. fra VU University, Amsterdam, og stor erfaring med forskning i netop de psykiske aspekter ved diabetes.

1. januar i år flyttede han til Odense sammen med sin kone, som er ph.d.-studerende i klinisk psykologi, og deres 11-årige datter for at forfølge sin drøm om at lave forskning, der kan få en afgørende betydning for diabetespatienters livskvalitet.

Mens de fire ældste sønner bliver tilbage i Holland, ser Frans Pouwer frem til at falde til i sit nye hjemland og til professionelt at få sat gang i nye, spændende forskningsprojekter.

»Der er stadigvæk meget mere at gøre inden for det her område, også fordi forekomsten af diabetes vokser eksplosivt. Selvom vi har rigtig mange gode studier med fokus på de psykologiske aspekter ved diabetes allerede, ved vi f.eks. endnu ikke, om succesfuld behandling af depression hos diabetespatienter kan bevirke, at man undgår fremtidige komplikationer, såsom cardiovaskulære sygdomme, men også øjensygdom, nyresygdom og nervebetændelse. Den hypotese vil jeg gerne teste evidensen for,« siger Frans Pouwer.

Psykiske konsekvenser som depression og angst kan udspringe af den byrde, det kan være at leve med diabetes, men de psykiske problemer kan også omvendt påvirke kontrol og håndtering af sygdommen negativt.

»Indtil videre har vi ekspertise på grænsefladen mellem psykologi og kræft og hjertesygdom, så diabetes er en vigtig og velkommen tilføjelse til vores forskning; tilmed repræsenteret ved en af de mest anerkendte forskere på området,« siger professor og institutleder Susanne Pedersen om baggrunden for den nye ansættelse.

Forskning på højt niveau

På SDU vil Frans Pouwer i løbet af den næste tid få en ph.d.-studerende og en postdoc tilknyttet i et team, ligesom han glæder sig til at finde danske forskere at samarbejde med.

»En af mine grunde til at komme til Danmark er netop, at forskningen inden for både diabetes og hjerte-kar er på et meget højt niveau. Danmark har flere stærke diabetesforskergrupper, og med det kommende Steno Diabetes Center i Odense vil der være endnu flere muligheder. Samtidig har danskerne deres registre, som vi ikke har på samme måde i Holland, og som er en guldgrube for forskere som mig,« siger Frans Pouwer.

I sin forskning har Frans Pouwer tidligere især fokuseret på frygten for hypoglykæmi (lavt blodsukker), som kan føre til sult, svedeture, rysten, men også mere alvorlige symptomer, såsom problemer med at tale, forvirring, tab af bevidsthed, krampeanfald eller i yderste tilfælde døden.

Herudover har han specialiseret sig i behandlingen af depression hos patienter med diabetes.

Ifølge Frans Pouwer var det et rent tilfælde, at han i 1995 fandt sin rette hylde inden for diabetes på VU Medical Center i Amsterdam og ikke onkologi, som han lagde ud med at arbejde inden for.

Mødet med en hypoglykæmiramt mand, der var drattet om på en løbesti, satte nemlig for alvor tanker om de psykologiske aspekter ved diabetes i gang hos den unge forsker.

»Manden rystede og råbte, og hans kone bad mig hente sukker og vand. Jeg troede først, at det var et epilepsianfald, og det gjorde et stort indtryk på mig, at det var konsekvenser af diabetes, der var så voldsomme for både manden og for hans pårørende,« husker Frans Pouwer.

Et par måneder senere blev han inviteret til at hjælpe med et studie i netop hypoglykæmi af Frank J. Snoek, i dag professor ved VU University Medical Center Amsterdam og ifølge Pouwer diabetespsykologiens ‘Founding Father.’

Bygget bro

Lige siden har Frans Pouwer forsøgt at bygge bro mellem hospitalets medicinske behandling af diabetespatienter og indsigten i de patientnære psykologiske konsekvenser af sygdommen.

Diabetes er i sig selv en risikofaktor for depression, ligesom studier også viser, at depression i mennesker med diabetes er forbundet med højere blodsukkerniveauer, mindre egenomsorg, lavere livskvalitet, flere vaskulære komplikationer og højere dødelighed. Derfor skal klinikere, forskere og politikere have et stort fokus på området, mener Frans Pouwer. Selv har han lavet forsøg med behandling af depression ved kognitiv adfærdsterapi, mindfulness-baseret kognitiv terapi eller med medicin, som har givet gode resultater.

»Jeg håber, at lægerne får et større fokus på, hvordan de håndterer stress, angst og depression hos deres diabetespatienter. I mit arbejde vil jeg forsøge at finde de løsninger og redskaber, der kan forbedre diabetespatienters livskvalitet,« siger han.