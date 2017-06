Læger: Selvfølgelig bør hospitaler betale efteruddannelse

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

»Det bør være arbejdsgiverens ansvar at sørge for efteruddannelse. Det er der ingen tvivl om.« Sådan siger næstformand for lægeforeningen, Michael Dupont. Og nu håber Michael Dupont, at de skærpede krav i Medicinrådet kan rykke noget i diskussionen om, hvem der skal betale lægernes efteruddannelse. Michael Dupont ser positivt på de skærpede habilitetsregler og håber, […]