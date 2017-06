178 hospitalslæger har inden for et år oplevet, at en patient er død, fordi der har været for travlt på hospitalet. Det viser stor spørgeskemaundersøgelse.

3.349 af de ca. 17.000 læger på hospitalerne har deltaget i undersøgelsen. Svarene er fordelt på hele landet og både på overlæger og yngre læger.

»Patient har svært ved at trække vejret og skal på intensiv afdeling. Intensivlægen har ikke tid til at se patienten før efter en time. På dette tidspunkt har patienten fået hjertestop og dør,« lyder det blandt andet fra lægerne.

Og: »En patients hovedpulsåre i maven var bristet. Det blev overset pga. af travlhed.«

Formanden for fagforeningen Yngre Læger, Camilla Rathcke, føler, at lægerne har råbt op længe uden at blive taget alvorligt:

»I sundhedsvæsenet taler vi nogle gange om, at der ikke bare skal lig på bordet. Men at der skal de rette lig på bordet, for at vores advarsler bliver taget alvorligt. At politikerne selv skulle prøve at blive indlagt. Det ønsker jeg selvfølgelig ikke. Men det kan ikke være rigtigt, at vi skal helt herud, før de lytter,« siger hun til avisen.

Over to tredjedele af lægerne siger også i undersøgelsen, at arbejdspresset i dag i forhold til for fem år siden er ’steget’ eller ’steget meget’.