En ny aftale sætter en stopper for, at læger kan få honorar for i arbejdstiden at tage blodprøver for politiet.

Læger kommer for fremtiden ikke til at kunne tjene lukrative beløb på at tage blodprøver på hospitalerne for politiet. Det sker som følge af en aftale, Rigspolitiet og regionerne i dag underskriver. Det skriver Danmarks Radio. Hospitalslæger har ellers kunne tjene op til 2.500 kr. på at tage en blodprøve for politiet, selvom de allerede […]