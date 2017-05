Læger er lette ofre for stress

For nylig fastslog en landsdækkende arbejdsmiljøundersøgelse, at mere end hver tredje praksislæge er udbrændt, og over 10 pct. af de udbrændte læger har overvejet selvmord. De høje tal er bl.a. en konsekvens af et øget arbejdspres og en stærk lægefaglig identitet, vurderer stressforsker og eksperter.