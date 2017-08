Både Lægeforeningen og Kræftens Bekæmpelse advarer om, at ny datalov er for vidtgående og risikerer at underminere befolkningens opbakning til indsamling og udnyttelse af sundhedsdata.

Det danske lovforslag, der skal implementere og supplere EU’s dataforordning, indeholder elementer, der bør skrottes. Det mener både Lægeforeningen og Kræftens Bekæmpelse. Men argumenterne for at skrotte elementer er forskellige hos de to parter. Det skriver Ugeskriftet. Lægeforeningen opfordrer direkte i sit høringssvar regeringen til at trække den del af lovforslaget tilbage, som efter foreningens vurdering indebærer, […]