Læger kommer på færre kongresser

Mindst seks fagudvalg i Medicinrådet står uden formænd, og mindst to lægemiddelansøgninger er i risiko for at blive forsinket. Problemerne i Medicinrådet hober sig op, da dets habilitetspolitik har vist sig at være så stram, at rådet ikke kan løse de opgaver, det er sat i verden for. På det seneste møde har Medicinrådet nægtet at gøre brug af en undtagelsesbestemmelse i forhold til habilitet.

De fem regionale sundhedsdirektører holder 15. september et møde, hvor et punkt på dagsordenen er modeller, der kan løse habilitetsproblemet i forhold til finansiering af lægernes efteruddannelse. På forhånd har de regionale lægemiddelkomiteer budt ind med deres anbefalinger til en regional løsning, og Lægemiddelindustriforeningen (Lif) har meldt ud, at industrien årligt bruger 80 mio. kr. på lægers kongresrejser.

Dagens Medicin har talt med ledende personer fra alle fem regioner for at høre om deres syn på problemet. Alle er enige om, at der skal gøres noget, for Medicinrådets arbejde er vigtigt, og derfor skal der findes en løsning, hvor regionerne tager ansvaret for, at lægerne kan være habile og samtidig får efteruddannelse og tager på udenlandske kongresser. Det kan betyde alternative efteruddannelser og færre kongresrejser, lyder det fra flere regioner.

Midt: Færre kongresrejser

Det går ikke, at der er en konflikt mellem betalte efteruddannelser og Medicinrådets behov for at have uvildige klinikere, siger koncerndirektør Ole Thomsen, Region Midtjylland.

»Vi kan ikke fortsætte sådan, som vi har gjort indtil nu. Det betyder, at vi bliver nødt til at tage et større ansvar som arbejdsgiver, end vi tidligere har gjort,« siger han.

Region Midtjylland har endnu ikke en klar model til at løse konflikten, men Ole Thomsen tror, at en model vil komme til at indebære nogle strukturerede ændringer. Han kan nemlig ikke forestille sig, at regionerne vil kunne betale de 80 mio. kr., som Lif har meldt ud, at medicinalindustrien årligt bruger på lægers kongresrejser.

»Alt i alt så må det indebære, at læger ikke skal så meget på kongres. Når vi ikke har så mange penge, og kongresser koster det, de nu engang koster, så skal vi finde på alternativer,« siger Ole Thomsen og uddyber:

»Måske kan vi også bruge nogle af udgifterne mere hensigtsmæssigt. Nogle gange har det været op til den enkelte læge at vurdere, hvad den læge havde brug for, men det kan være, at vi skal tænke mere strategisk, end vi gør i dag. Jeg kunne frygte, at vi i dag fokuserer rigtig meget på den enkelte person, der tager af sted, og at vedkommende bliver dygtigere af det. Jeg gætter på, at der er muligheder for at kompensere for et lavere ressourceforbrug ved at tænke mere på, hvad man skal have med hjem i stedet for, hvem der skal have det med hjem.«

Sjælland: Sygehusene deler

Region Sjælland har et meget konkret forslag. Vicedirektør Knut Borch-Johnsen, Holbæk Sygehus og formand for lægemiddelkomiteen i Region Sjælland, forklarer, at han i tæt samarbejde med regionens direktør for kvalitet og udvikling og koncerndirektøren arbejder på en finansieringsmodel, som sikrer, at medlemmer af fagudvalg eller lignende bevarer deres habilitet, når de skal til udenlandske kongresser.

I praksis ligner det lige nu en løsning, hvor afdelingerne lægger ud og får pengene refunderet senere, så det bliver en solidarisk ordning mellem sygehusene, forklarer Knut Borch-Johnsen, der påpeger, at den endelige model endnu ikke er fastlagt.

»Lægerne skal til kongres, når det er relevant. Om det så er præcis det samme antal, som de deltager i på nuværende tidspunkt, kan jeg ikke svare på. Efter mere end 25 år som aktiv forsker sætter jeg selv spørgsmålstegn ved, om alle de kongresser, jeg har været på, reelt var lige værdiskabende i forhold til at give mig ny viden,« siger Knut Borch-Johnsen.

Han henviser til, at der inden for de meget kongresaktive specialer årligt ofte er både en europæisk, en amerikansk og en verdenskongres — og så meget ny viden kommer der nok ikke på et år, at mange skal af sted til alle tre kongresser.

Sjællands lægemiddelkomités anbefaling lægger derfor også op til, at afdelingsledelserne aktivt skal tage stilling til, hvordan deltagelse i kongresser giver den maksimale værdi for både dem, der er af sted, og dem, der bliver hjemme på afdelingen.

Nordjylland: 22.000 kr. per læge

I Region Nordjylland har hver enkelt overlæge årligt et rådighedsbeløb på 22.000 kr. til efteruddannelse. Denne ordning har fungeret for regionen i mange år, fortæller sundhedsdirektør i Nordjylland, Anne Bukh.

»Vi har sikret, at overlægerne kan få efteruddannelse, ved at de har det årlige rådighedsbeløb til disposition. På den måde giver vi vores specialister en mulighed for at lade være med at deltage i firmasponserede kongresser,« siger Anne Bukh.

Hun ser det som et fint beløb, som bør kunne dække overlægernes omkostninger ved deltagelse i udenlandske kongresser.

»Vi mener, at den enkelte overlæge med denne ordning har mulighed for at prioritere at arbejde i Medicinrådet,« siger hun.

Ordningen med rådighedsbeløbet falder i god jord hos overlægerne, siger Anne Haase Juhl, overlægernes talsmand i Nordjylland.

»For de fleste dækker beløbet fuldt ud, hvad de årligt bruger på efteruddannelse. Der er altid nogen, der synes, det er for lidt, og beløbet kan da også være på kanten, hvis man vil på mere end en stor rejse i løbet af et år. Men overordnet set fungerer ordningen,« siger Anne Haase Juhl.

Syd: Vi betaler selv

Region Syddanmark meldte før sommerferien ud, at det er deres ansvar at påtage sig finansieringen af lægers efteruddannelse. I øjeblikket er der et råt dokument, hvori forslag til retningslinjer bliver diskuteret frem og tilbage.

»Der ligger mange overvejelser i arbejdet, og jeg regner med, at vi er færdige med nogle retningslinjer her i efteråret. Vi gør dette for at vise hensyn og beskytte vores medarbejdere i forhold til habilitetsspørgsmål. For det er ikke sådan, at vi ikke vil arbejde sammen med industrien, det har vi nemlig en tradition for at gøre. Det handler om, at vi skal finde balancen for at beskytte den enkeltes habilitetsmistanke og samtidig have et godt og givende samarbejde med industrien,« siger regionsdirektør Jane Kraglund, Syddanmark.

Om det i fremtiden indebærer flere eller færre udenlandske kongresrejser, kan hun ikke svare på, men hun mener, at lægerne selvfølgelig skal på de relevante kongresser og kurser.

Jane Kraglund er af den klare opfattelse, at der allerede i regionens økonomi er penge til at sikre, at regionens sundhedspersonale får den efteruddannelse, som de skal have.

»Vi har lavet stikprøver på nogle af de afdelinger, der traditionelt bliver understøttet af industrien. Der har meldingen været, at udviklingen er på et niveau, som gør, at man mener, at det kan håndteres økonomisk af regionerne,« siger Jane Kraglund.

Michael Dall, direktør på OUH, er enig med Jane Kraglund i, at økonomien til efteruddannelsen kan findes i sygehusenes budgetter. Han tvivler meget på, at sygehusene vil kunne bruge det samme beløb, som Lif siger, medicinalindustrien bruger. Derfor handler det om, at sygehusene skal finde et niveau, hvor de ud over de penge, de i dag giver til efteruddannelse, skal kigge på, hvad de ellers kan spytte i den kasse.

Michael Dall mener, at sygehusledelserne i fremtiden skal tænke mere på alternative måder for efteruddannelse.

»Vi kommer til at få en større opgave i at planlægge nogle individualiserede efteruddannelsesplaner. Det er noget, man bl.a. kan drøfte nærmere ved MUS-samtaler, hvor man skal tænke på, at kongresrejser ikke er eneste mulighed for efteruddannelse,« siger han.

Hovedstaden: Model i efteråret

Region Hovedstaden erkender også udfordringen. HR-direktør Martin Magelund Rasmussen forklarer, at regionen i øjeblikket er i gang med at kortlægge problemets omfang.

»Vi insisterer på at vide, hvordan problemets omfang reelt er, inden vi begynder at kigge på modeller. Først derefter kan vi sætte målrettet ind, så vi finder de rette balancer mellem lægers habilitet og efteruddannelse,« siger han.

Hovedstadens politikere har i budgetaftalen for 2018 diskuteret efteruddannelse af læger. I 2017 bad politikerne Forum for Ledelse og Uddannelse om at se nærmere på systematisk efteruddannelse, herunder af læger. Dette skal drøftes, når der afrapporteres til forretningsudvalget inden udgangen af året, fremgår det af budgetaftalen for 2018.

»Der er klar efterspørgsel fra politisk side af, at vi kommer op med nogle modeller. I løbet af efteråret vil vi komme med nogle modeller, hvor vi tager hensyn til, at vi i regionen gerne vil arbejde med industrien og samtidig sikrer lægernes uafhængighed,« lyder det fra HR-direktøren.