Læger: KBU er ikke et rekrutteringsværktøj

Hvis KBU skal forlænges fra et år til halvandet, som det var tilfældet med turnusordningen, skal det være for at give uddannelsen mere værdi, ikke for at styrke rekrutteringen til visse specialer. Sådan lyder det fra Mads Skipper, formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse & Forskning og medlem af Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse.

Hans melding kommer efter, at en række lægefaglige direktører i psykiatri har foreslået at forlænge KBU til 18 måneder. Sammen forslag blev nævnt i Region Hovedstaden og Region Sjælland tidligere på året. Regeringens lægedækningsudvalg har nemlig anbefalet, at almen praksis bliver obligatorisk i den kliniske basisuddannelses andet halvår. Det betyder, at psykiatri vil ryge ud, da det også ligger på andet halvår, medmindre KBU’en forlænges.

»Jeg mener ikke, vi skal designe KBU-uddannelsen efter de rekrutteringsmæssige behov. Jeg synes, vi skal designe KBU-uddannelsen efter, hvad det er for nogle kompetencer, vi skal klæde de yngre læger på med i basisuddannelsen. Der har man besluttet i Danmark, at vi kan gøre på et år,« siger han.

Sikre nok speciallæger i psykiatri

Gunver Lillevang, medlem af PLO’s bestyrelse og formand for PLO’s rekrutteringsudvalg, har også taget del i debatten med et indlæg i Dagens Medicin, hvor hun understreger, at man skal sikre det nødvendige antal speciallæger i psykiatri. Men heller ikke hun mener, at KBU’en er nøglen til at sikre læger til det nødlidende speciale:

»Selvfølgelig skal vi sørge for, at der kommer nok speciallæger i psykiatri, men vi kan ikke rekruttere til alle specialer via KBU. Det er simpelthen ikke løsningen på alle specialers rekrutteringsproblemer. Det er slet ikke formålet med KBU. Det vigtigste argument for mig er, at alle læger har brug for at kende til almen praksis uanset, hvor de ender,« siger hun og forklarer, at almen praksis derfor har en klar plads i den kliniske basisuddannelse.

Hvorvidt det giver mening at forlænge KBU fra 12 til 18 måneder for også at give plads til andre specialer, f.eks. psykiatri, har hun ikke en klar holdning til. Det må komme an på de faglige argumenter:

»Jeg har aldrig været den, der synes, at KBU på 12 måneder fagligt set er en god idé. For jeg synes, man har en fornemmelse af, at folk mangler noget bredde, når de er færdige med KBU. For min skyld kunne man sagtens lave den længere igen, men jeg skal ikke gøre mig klog på hvordan. Men KBU kan ikke være hovedansvarlig for at rekruttere til samtlige af de specialer, der mangler læger,« understreger hun.

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse evaluerede senest KBU’s målbeskrivelse i september 2016, og her var konklusionen, at de yngre læger kan nå det, de skal, inden for et år. Sundhedsstyrelsen afviser at kommentere, om det vil give mening at forlænge KBU fra 12 til 18 måneder, skriver styrelsen i et skriftligt svar til Dagens Medicin.