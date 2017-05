Læger i Herning tager hver 50 patienter mere

Det kan ikke passe, at borgere i Herning ikke kan få læge i byen. Det mener Hernings praktiserende læger, der derfor alle åbner op for at tage 50 nye patienter mere i løbet af to år.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Siden november sidste år har samtlige læger i Herning by haft lukket for tilgang af nye patienter. Men det holder ikke, at f.eks. nytilflyttede studerende ikke kan få en læge inden for bygrænsen. Derfor har alle lægerne i Herning indvilget i at udvide patientoptaget, forklarer formanden for PLO-Herning, Liselotte Hjelm Kristensen. »Vi er blevet enige […]