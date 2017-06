Læger får 40 mio. kr. om året fra industrien

Omkring 11.000 samarbejder mellem læger og industri er registreret de seneste tre år hos Lægemiddelindustrien. Ny analyse viser at det samlede honorar som læger får svarer til lidt over 40 mio. kr. i pr. år

På to et halvt år er der udbetalt honorarer for 108 mio. kr. fra Lægemiddelindustrien til læger. Det viser tal, som Lægemiddelindustriforeningen (LIF) har trukket tallene ud fra Lægemiddelstyrelsens register over lægers tilknytninger og lavet en samlet analyse af tallene. Honorarerne svarer til lidt over 40 mio. kr. i pr. år, og hos LIF lægger […]