Lægen, der hader ynk

På et beskidt klinkegulv på en lille klinik i Gambia ude i bushen står en spand vand, som patienter går hen til for at få en tår vand til at sluge deres piller med. Overalt på væggene hænger der laminerede anvisninger om at huske at vaske hænder, hvilket vidner om det store arbejde, der ligger i at undervise om smittefaren ved dårlig hygiejne. Ude i venteværelset, et bliktag på pæle, sidder kvinder i farvestrålende tøj med deres spædbørn på skødet i middagsheden og venter på at komme ind til lægen med den hvide hud, der er på besøg.

Læge og lokalpolitiker Marianne Mørk Mathiesen fra Esbjerg befinder sig på en lille klinik drevet af en mandlig sygeplejerske midt ude i ’bushen’ i Gambia. Her er hun på eget initiativ rejst ned på arbejdsferie for i to uger at hjælpe til med konsultationer, tage på hjemmebesøg hos de sygeste patienter og se til, at det udstyr, hun har doneret fra sin praksis hjemme i Esbjerg, kommer godt frem. Besøget giver hende en særlig indsigt i, hvordan læger arbejder under trange kår, og hvordan patienterne, trods de har meget lidt, er glade og tilfredse.

Her er ingen ynk.

Og det synes Marianne Mørk Mathiesen er befriende og noget, hun kan bruge som inspiration i sin politiske karriere hjemme i Danmark, hvor hun oplever, at patienterne klynker over ingenting.

Gambianerne derimod kan lære noget af den europæiske måde at køre sundhedsvæsen på, hvor sikkerheden er i højsædet.

Danskerne er for sarte

Politikerlivet, som begyndte i 2013, er stadig nyt og spændenden for den 64-årige poltiker. De seneste 20 år har hun været praktiserende læge – en karriere, som hun dog brat stoppede tilbage i januar i år, hvor hun lukkede sin praksis.

Den endelige beslutning om at lukke sin praksis med 1500 patienter skete som konsekvens af, at samarbejdsudvalget i Region Syddanmark ikke ville imødekomme hendes ønske om at gå ned på halv tid, så hun kunne prioritere sin politiske karriere i regionsrådet i Region Syddanmark.

Tændte fuldstændig

»Jeg tændte fuldstændig på politiken, og det var her, jeg lagde min sjæl. Jeg gik ind i det med hud og hår. Og det tog mere og mere af min tid. Jeg arbejdede i 2,5 år både fuld tid som læge og fuld tid som politiker. Det var for meget. Så der skulle ske noget,« siger hun.

Og da det at være praksislæge på halv tid ikke kunne lade sig gøre, lukkede hun sin praksis.

Selv om hun kun har været politiker i fire år, har hun allerede gjort sig bemærket utallige gange i regionsrådssalen og i især lokale medier med sin skarpe stemme.

»Vi sidder 41 i regionsrådet, og med mit éne lille mandat, synes jeg, at jeg allerede har gjort en stor forskel,« siger hun, og henviser til flere sager, hun har fået gennemtrumfet i regionen.

Senest er hun gået forrest i kampen for at forbyde ideologisk og religiøs påklædning for ansatte på hospitaler. Og mange gange har hun stillet spørgsmålstegn ved, om sygemeldinger på arbejdsmarkedet rent faktisk skyldes sygdom, eller at danskerne er blevet for ømskindede.

Blå bog: Marianne Mørk Mathiesen, 64 år 2017 Stiller op til folketinget for Liberal Alliance ved næste valg 2017 Stiller op til næste Regionsvalg 2013 – Regionsrådsmedlem for Liberal Alliance, herunder praksisplanudvalget, Sundhedssamordningsudvalget, Samarbejdsudvalget vedr. almen lægehjælp og Sundhedskoordinationsudvalget. 1992-2017 Praktiserende læge, fik egen praksis 1992 Uddannet læge fra Københavns Universitet. Privat Kæreste, to voksne børn

Jeg har fået nok af det her ynke-samfund, hvor vi bliver sygemeldt for mindre og mindre. Jeg har oplevet som læge, at folk vil sygemeldes for ingenting. Tidligere var det sådan, at hvis snottet svarede til en meter, så sygemeldte man sig. I dag skal man kun have snot svarede til 1 cm, før man melder sig syg,« siger Marianne Mørk Mathiesen, og langer især ud efter de skrøbelige unge og lægerne, der giver deres manglende robusthed et navn.

Hun forsøger bl.a. at opdrage lægerne til ikke at stille så mange psykiske diagnoser.

»Diagnoserne angst og depression sidder for løst på lægerne, når de har med unge at gøre. De er et produkt af curlingforældre og forkælelse,« siger hun. Al den ynk, hun så i både sin praksis og i samfundet generelt var det, som egentlig fik hende til at gå ind i politik. Hun fandt det problematisk, at så mange danskere bliver pacificerede af vores velfærd og sygedagpengesystem.

»Jeg oplever, at mange mennesker ikke tager ansvar for deres eget liv, fordi de har et velfærdssystem, som i bund og grund er godt, men som også kvæler dem. Det fik mig til at melde mig ind i Liberal Alliance,« siger Marianne Mørk Mathiesen, der aldrig før havde beskæftiget sig med politik.

Pludselig spidskandidat

Efter kun to møder i Liberal Alliance blev hun spurgt, om hun ville stille op til regionsvalget.

»Jeg svarede, at det skulle jeg absolut ikke. Jeg skulle ikke have mit ansigt hængende i alle lygtepælene,« siger hun. Oven på hendes reaktion fik hun at vide, at hun jo selvfølgelig ikke ville blive valgt, når hun stillede op første gang.

»Inden jeg fik set mig om var jeg spidskandidat,« fortæller Marianne Mørk Mathiesen. Og valget gik helt anderledes, end både Liberal Alliance og Marianne Mørk Mathiesen havde troet: Hun fik over 4000 personlige stemmer og røg direkte ind på en taburet i regionsrådet i Region Syddanmark.

Især det sundhedspolitiske ligger Marianne Mørk Mathiesen på sinde. Hun sidder i regionsrådet i næsten alle udvalg, der har noget med sundhedssektoren at gøre, herunder praksisplanudvalget, sundhedssamordningsudvalget, samarbejdsudvalget vedr. almen lægehjælp og sundhedskoordinationsudvalget. Her kan hun komme med opsange både til lægerne, borgerne og politikerne.

Men der er også opsange den anden vej. Netop den hårde kritik af de følsomme unge har fået Headspace, et rådgivningstilbud for unge i alderen 12-25, til at udfordre Marianne Mørk Mathiesen til, at komme i praktik en hel dag hos dem, og se hvad de unge slås med. Og det har hun taget imod.

»Jeg er jo kritiker, så jeg må jo være åben for at blive modbevist. Men indtil videre har jeg bare fået bekræftet mine fordomme om sårbare unge som et produkt af curlingforældre og forkælelse,« siger hun.

Lægers fortaler og modstander

I hendes politiske liv henter Marianne Mørk Mathiesen meget inspiration fra sine erfaringer gennem et liv som praktiserende læge, men hun tager ikke parti selvom, det ville være oplagt at tale lægernes sag.

»Jeg er lige så meget lægernes fortaler, som jeg er deres modstander. Hvis det er urimelige krav, som lægerne stiller, er jeg imod dem. Men når jeg forsvarer lægerne, er der også respekt for det i regionssalen. Jeg sidder i en position, hvor jeg både kan tale som læge og som politiker, det tror jeg er en fordel, for der er respekt for mig fra begge sider. Jeg er hverken 100 pct. det ene eller det andet. Jeg lader mig altid styre af min retfærdighedssans,« siger hun.

Selvom Marianne Mørk Mathiesen har tabt sit hjerte til politiken, er hun ikke helt færdig med lægegerningen. Hun arbejder stadig i lægevagten seks-syv gange om måneden. Men hun savner ikke at have sin egen praksis.

»Det var en god beslutning at stoppe. Jeg har ikke savnet det et øjeblik,« siger hun.

Marianne Mørk Mathiesen stiller op til næste folketingsvalg for Liberal Alliance og frygter ikke længere at skulle se sit ansigt på valgplakaterne i byens lygtepæle.

»Jeg har sagt ja til at stille op til folketingsvalg. Nu må vi se hvor det ender henne. Jeg er i hvert fald kandidat, selvom det nok først er om to år. Nu går jeg all in,« siger hun.

Marianne Mørk Mathiesen: Her er løsningen på lægemanglen Den gordiske knude som lægemanglen i udkantsdanmark har udviklet sig til, er ifølge Marianne Mørk Mathiesen slet ikke så uløselig. »Jeg er irriteret over, at vi bruger så mange millioner på lægerekruttering. Der er jo kun den mængde læger, der er. Så kan regionerne gå og stjæle fra hinanden. Det er jo uholdbart, for i princippet mangler vi slet ikke læger. De skal bare fordeles rigtigt,« siger hun. Ifølge den Esbjergensiske læge skal der to tiltag til for at gøre op med lægemanglen. Først og fremmest mener hun, at politikerne bliver nødt til at få øjnene op for, hvem der vælger lægefaget. »Det er ved at blive et kvindeerhverv, og unge kvinder vil også gerne have tid til familie og børn,« siger hun og peger på, at der skal laves en overenskomst, der gør det muligt kun at tage det antal patienter, lægen ønsker. »Jeg ved godt, det ikke er noget, der sker over natten. Men jeg tænker langsigtet,« siger Marianne Mørk Mathiesen om sit løsningsforslag. Derudover pointerer hun, at det er problematisk at udkantsområderne drænes for dem, der gerne vil læse medicin. Det får Marianne Mørk Mathiesen til at foreslå, at der oprettes ‘satellit’-uddannelser, hvor man kan uddanne sig til læge, uden for de store universitetsbyer. »Vi kunne jo godt f.eks i en stor by som Esbjerg have 20 unge læger, som bor og studerer her og er tilknyttet Esbjerg sygehus. De studerende skal forblive i områder, de hører til, så bliver det ikke affolket,« siger hun. »Jeg har løsningen på det hele. Du kan bare ringe,« griner Marianne.