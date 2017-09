Resultatet af et nyt studie (MONARCH 3) viser, at kræftlægemidlet abemaciclib, der er en cyklinafhængig kinase (CDK) 4/6-hæmmer, i kombination med endokrin terapi forbedrer den progressionsfrie overlevelse i kvinder med endokrin-sensitiv brystkræft. I det nye studie havde de fleste kvinder gavn af abemaciclib i den indledende behandling, men en tredjedel af kvinderne med denne form for brystkræft har muligvis ikke brug for en CDK4/6-hæmmer i den indledende behandling.

MONARCH 3 er et fase 3-studie, hvor forskere har testet abemaciclib mod et placebo som førstebehandling til kvinder i efterovergangsalderen med HR+/HER2- fremskreden brystkræft. Studiet inkluderede 493 patienter fra 22 lande.

Resultaterne af en midtvejsanalyse efter 18 måneder viser, at abemaciclib sammen med standardbehandlingen med endokrin terapi signifikant forlænger den progressionsfrie overlevelse for denne patientgruppe sammenlignet med standardbehandlingen alene. Responsraten var henholdsvis 59 pct. og 44 pct. for abemaciclib og placebo. Kvinderne i abemaciclib oplevede lidt flere bivirkninger af behandlingen.

»Dette er det tredje studie, som viser, at kombinationen af endokrin terapi og en CDK4/6-hæmmer er bedre end endokrin terapi alene,« fortæller studiets førsteforfatter, onkolog Angelo Di Leo fra Sandro Pitigliani Medical Oncology Department, Hospital di Prato, Instituto Toscano Tumori, Italien, i en pressemeddelelse.

Det nye studie er netop blevet præsenteret på en kongres for European Society for Medical Oncology, ESMO, der bliver holdt i disse dage i Madrid.

Specielt godt på patienter med elvermetastaser

Data viser også, at der er forskel på, hvor gavnligt abemaciclib virker på de forskellige patientgrupper. Patienter med eksempelvis levermetastaser havde betydeligt mere gavn af behandlingen end patienter med andre sygdomskarakteristika. Patienter med knoglemetastaser havde derimod rigeligt gavn af den endokrine terapi alene.

»For første gang har vi beviser for, at patienter med visse kliniske karakteristika muligvis har gavn af en behandling med en CDK4/6-hæmmer, mens andre patienter kan starte med en behandling med endokrin terapi alene. I disse patienter kan man vente med behandlingen med CDK4/6-hæmmeren til andenbehandlingen af sygdommen. Det er måske en mere optimal behandlingsstrategi for denne patientgruppe, da de dermed undgår de bivirkninger, der kan være i forbindelse med at bruge en CDK4/6-hæmmer i førstebehandlingen,« siger Angelo Di Leo.

Læger skal stoppe med at bruge kemoterapi

I en kommentar til det nye studie siger Giuseppe Curigliano, der leder Division of New Drug Development, European Institute of Oncology ved universitet i Milano:

»Abemaciclib er den tredje CDK4/6-hæmmer til at blive testet mod fremskreden brystkræft, og resultaterne fra MONARCH 3 bekræfter brugen af denne nye type behandling i kombination med endokrin terapi til behandling af metastaserende brystkræft. Dette studie bekræfter også, at vi skal undgå kemoterapi til kvinder med HR+/HER2- brystkræft, hvis det er muligt. Det stadig ubesvarede spørgsmål er dog, hvilken rækkefølge der er den mest optimale at bruge de forskellige lægemidler i,« udtaler Giuseppe Curigliano sig i pressemeddelelsen.