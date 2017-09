Hvis patienter med østrogenreceptor-positiv og HER2-negativ (ER+/HER2-) brystkræft får kræftmidlet taselisib i kombination med letrozol inden et kirurgisk indgreb for at fjerne deres kræfttumor, forbedrer kombinationsbehandlingen markant udfaldet af operationen, viser et nyt studie.

Studiet er netop blevet offentliggjort på en kongres for European Society for Medical Oncology, ESMO, der i disse dage bliver holdt i Madrid.

»Vi fandt en reduktion i tumorstørrelse efter kun 16 ugers behandling sammenlignet med patienter, der kun fik letrozol sammen med et placebo. Formindskning af tumorstørrelse er godt for patienterne, fordi det betyder, at lægemidlet virker mod netop deres tumor på meget kort tid,« siger forfatteren bag det nye studie, læge Cristina Saura fra Vall d’Hebron University Hospital i Barcelona, i en pressemeddelelse.

Studiet indgår i den såkaldte LORELEI-undersøgelse, der er det første af sin slags til at finde betydelig effekt af en PI3K-hæmmer på denne patientgruppe. Taselisib er en alfa-specifik PI3K-hæmmer, der blokerer signalvejen PIK3, der fremmer kræftvækst.

»Den alfa-specifikke del er vigtig, fordi andre PI3K-hæmmere kun har haft lille effekt på patienterne, samtidig med at de har haft mindre favorabel risikoprofil. Generelt er det forestillingen, at alfa-specifikke hæmmere vil være mere effektive og mindre giftige end andre PI3K-hæmmere,« kommenterer professor Sibylle Loibl, leder af German Breast Group, på det nye studie, som hun ikke selv har været en del af.

Reducerede tumorstørrelse

LORELEI inkluderede 334 kvinder, der havde passeret overgangsalderen, og som havde ER+/HER- brystkræft.

Alle kvinderne fik udtaget biopsier, som blev undersøgt for PIK3CA-kræftceller. Kvinderne blev derefter opdelt i to grupper, der i 16 uger enten modtog behandling med taselisib i kombination med letrozol eller letrozol med et placebo.

Forskerne sammenlignede to udfald:

Mindskning af tumorens størrelse

Tilstedeværelsen af kræftceller efter operation.

Undersøgelsen viste, at patienterne på taselisib oftere oplevede, at deres tumorer blev mindre, end kvinder, der havde modtaget et placebo (50 pct. mod 39,3 pct.), men der var ingen forskel i tilstedeværelsen af kræftceller efter en operation.

Kvinder med PIK3CA-mutante cancerceller reagerede endnu bedre på behandlingen end kvinder med mutationen i placebogruppen (56,2 pct. mod 38,0 pct.).

»For mig er hovedbudskabet, at selvom alle patienter ser ud til at have gavn af taselisib, havde dem med PIK3CA-mutationen størst gavn. Dette er de første data, der indikerer, at en alfa-specifik PI3K-hæmmer virker i forbindelse med en cancerterapi til patienter med ER+/HER- brystkræft,« siger Sibylle Loidl.