Syv ud af ti speciallæger har ikke en plan for efteruddannelse.

Lægeforeningen: Regioner tager ikke ansvar for efteruddannelse

Langt fra alle speciallæger har de nødvendige muligheder for systematisk kompetenceudvikling, viser ny undersøgelse, som Lægeforeningen har foretaget blandt 926 speciallæger. Det sker mere end to år efter, at Lægeforeningen og Danske Regioner blev enige om en række principper, som skal sikre systematik i speciallægernes efteruddannelse. Det er fortsat blot hver fjerde speciallæge […]