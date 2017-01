Der mangler analyser af det samlede behov for speciallæger i rapporten fra regeringens Lægedækningsudvalg, mener Lægeforeningen. Analyserne er nødvendige for fremadrettet at sikre de rigtige læger overalt i sundhedsvæsenet, lyder det.

Der mangler grundige analyser med et samlet overblik over de kommende års udfordringer med at sikre speciallæger til hele landet, lyder Lægeforeningens kommentar til den rapport, som regeringens Lægedækningsudvalg netop har offentliggjort. Lægedækningsudvalget har siden marts sidste år arbejdet på at udarbejde en analyse af behovet for læger, samt en række anbefalinger til, hvordan de […]