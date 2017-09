Lægeforeningen: Ny medicinuddannelse på Sjælland løser ikke rekrutteringsproblemer

Region Sjællands idé om at etablere sin egen lægeuddannelse vil ikke afhjælpe regionens lægemangel, mener Lægeforeningen. Lægefaglig vicedirektør i Nykøbing Falster er derimod positiv over for tiltaget.

En regional lægeuddannelse vil ikke øge Region Sjællands chancer for at rekruttere flere speciallæger, mener Lægeforeningen. Tværtimod kan det medvirke til en landsdækkende skævvridning, hvis der bliver uddannet flere læger, der ikke allesammen kan få adgang til en hoveduddannelsesstilling. Sådan lyder meldingen fra Mads Skipper, formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning, efter, at […]