Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Fejl i Sundhedsplatformen er så tunge og svære at indberette, at Lægeforeningen Hovedstaden i et brev sendt til Region Hovedstadens administration nu efterlyser en øget gennemsigtighed af, hvordan Sundhedsplatformen retter fejl. Det fortæller Helene Westring Hvidman, der er ny formand for Lægeforeningen i Region Hovedstaden. »I Lægeforeningen Hovedstaden oplever vi, at Sundhedsplatformens måde at tage […]