Lægeforeningen: Dømt læge bør prøve sagen ved Højesteret

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Først blev hun frikendt i byretten, men i slutningen af august blev en kvindelig læge fra Svendborg Sygehus dømt af Østre Landsret for grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed. Nu melder Lægeforeningen ud, at de opfordrer lægen til at få sin sag prøvet ved Højesteret. Det skriver foreningen på sin hjemmeside. Baggrunden for dommen i landsretten […]