Lægearbejde under ekstreme betingelser

Nyudkommet bog om det danske forsvars redningshelikoptere giver et godt indblik i en verden, hvor det livreddende arbejde udført af læger, reddere, teknikere og piloter ofte foregår under ekstreme betingelser.

»Livløse utydelige kroppe lå i vandet, som perler på en snor, eller faktisk to snore parallelt med hinanden, men lettere forskudt, drev i vindretningen. Et uvirkeligt billede.« Sådan beskriver fartøjschefen på en af forsvarets EH101-Merlin-redningshelikoptere sin oplevelse af den dramatiske fredag 11. februar 2011, hvor 14 efterskoleelever og en lærer forliste på Præstø Fjord, og hvor især en intensiv og tæt koordineret indsats med brug af fire redningshelikoptere kom til at spille en afgørende rolle for, at alle eleverne overlevede.

Beskrivelsen af Præstø-ulykken er en af mange historier i den netop udkomne bog ‘Merlin. Oplevelser på danske vinger’, hvor piloter, læger, reddere, teknikere m.fl. fortæller om dramatiske redningsmissioner under ofte ekstreme arbejdsbetingelser. En hollandsk sømand med voldsomme krampeanfald, der må hejses op gennem tårnet på en ubåd på åbent hav. En russisk sømand med brækket ryg, der skal hentes i land fra et tankskib, som befinder sig midt i en storm ude på Nordsøen. En nordmand med blodprop i hjertet, der skal hentes på et krydstogtskib på Storebælt, etc.

De læger, piloter, reddere og teknikere, som er en del af forsvarets SAR (Search and Rescue)-beredskab, er på vagt 72 timer ad gangen. Omgangstonen er både professionel og uhøjtidelig, og det nytter ikke at være alt for fintfølende.

»Der er en anden tone her, end der er på sygehusene, hvor det ofte er kvinder, der dominerer, og det synes jeg personligt er befriende,« skriver Danja Lykke Kristensen, der har vænnet sig til jargonen hos besætningen på redningshelikopterne og er klar til at give igen, når der kommer en flabet kommentar i hendes retning.

Danja Lykke Kristensen er under uddannelse til speciallæge i anæstesi, og sideløbende med uddannelsen tager hun et par SAR-vagter om måneden. Når en akut dårlig patient er hejst om bord på helikopteren, er der kun hende og redderen til at løse den opgave, som hun i dagligdagen på et sygehus er vant til at kunne løse i samarbejde med et helt team af læger, sygeplejersker, bioanalytikere og portører – og den udfordring vil hun nødigt undvære, fortæller hun i bogen.

De læger, der er tilknyttet forsvarets redningshelikoptere, kan også bruge arbejdet til forskningsprojekter, fortæller læge Kasper Winther, der i samarbejde med en anden helikopterlæge, overlæge René Christian Bleeg, har undersøgt betydningen af at have ‘hjertemassagerobotten’ LUCAS om bord – det har gentagne gange reddet liv, fortæller Kasper Winther i bogen.

Til slut skal nævnes René Christian Bleegs bidrag, som er en Hollywood-film værdigt. I bogen beskriver han en mission, hvor en redningshelikopter i januar 2014 skulle hente en alvorligt kvæstet russisk sømand på et tankskib 300 km ude i Nordsøen. Vind på 25 sekundmeter, 10-15 minusgrader, vandtemperatur omkring frysepunktet og op til 8 meter høje bølger, som kastede tankskibet så meget rundt, at det var vanskeligt at få en redder om bord, og bragte helikopterbesætningens liv i fare. Under de ekstreme forhold blev René Christian Bleeg også hejst ned til tankskibet og nåede undervejs at tænke, at den beskedne løn for arbejdet som SAR-læge ikke står i forhold til risikoen for at havne i det oprørte hav eller ikke at se familien igen. Mod alle odds lykkes missionen, og patienten kan overleveres til kollegerne på Aarhus Universitetshospital. Et halvt år senere kåres missionen til den bedste europæiske redningsaktion i 2014.

‘Another day at the office’ for besætningen på forsvarets redningshelikoptere, beskrevet i en bog, som kan anbefales til alle, der er interesseret i at få indblik i en verden, som de fleste af os kun kender via nyheder om dramatiske redningsaktioner – og en gang imellem får et flygtigt glimt af, når de 15 ton tunge redningshelikoptere kommer drønende hen over himlen.

Merlin. Oplevelser på danske vinger. Af Thomas Kristensen og Henning Kristensen. Politikens Forlag 2017. 277 sider i stort format, rigt illustreret med et stort antal fotografier af høj kvalitet.