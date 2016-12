»Der kommer ikke nogen andre, der siger stop. Det er os, der skal sige stop, og det er tid til at sige stop nu,« siger Anna Haugaard, der har taget initiativ til at samle underskrifter mod yderligere besparelser i sundhedsektoren. – Foto: Privat

»Hvis sundhedsvæsenet skal vedblive at være et sted, vi kan stå inde for, så skal der ikke spares en krone mere.«

Ordene kommer fra Anna Haugaard, læge og ph.d.-studerende på Børn og og ungeklinikken på Rigshospitalet, som står bag en underskriftindsamling med titlen »Læger siger stop besparelserne!«, som i skrivende stund har samlet 385 underskrifter.

»Jeg ser det som en mulighed for at vise i fællesskab, at der er mange, der ikke synes at krav og midler til sundhedsvæsenet hænger sammen. Jeg tror, at vi blandt læger har en kultur, hvor man tager ekstra opgaver på sig. Men der kan også være ansvar i at sige stop, når det ikke er ansvarligt mere,« siger Anna Haugaard.

Og den grænse synes hun, er nået nu.

Samtidig oplever hun stor genklang fra kolleger om, at ressourcerne ikke svarer til kravene. Det har fået hende til at lave indsamlingen.

»Det er længe siden, det handlede om, at vi ikke havde tid til at spise frokost. Nu handler det om, at læger bliver på arbejdet i deres fritid for at indfri krav til deres arbejde,« siger Anna Haugaard og fortsætter:

»Der kommer ikke nogen andre, der siger stop. Det er os, der skal sige stop, og det er tid til at sige stop nu.«

»Det er længe siden, det handlede om, at vi ikke havde tid til at spise frokost. Nu handler det om, at læger bliver på arbejdet i deres fritid for at indfri krav til deres arbejde«

– Anna Haugaard

Det er vigtigt for Anna Haugaard at påpege, at det ikke er en kritik af ledere i sundhedsvæsenet. Det er derimod en kritik af de rammer, som lederne skal arbejde under, som hun nu mener, der er behov for, at politikerne tager stilling til.

Hun startede underskriftindsamlingen mandag, og nu er indsamlingen tæt på at runde 400 underskrifter fra læger og andre – selvom indsamlingen i udgangspunktet skulle være for læger

Anna Haugaard har endnu ikke besluttet sig for, hvad der skal ske med de mange underskrifter.

»Lige nu har indsamlingen lidt sit eget liv, og så ser jeg, hvad der sker om et par dage. Hvis der kommer mange underskrifter, kunne jeg godt finde på at aflevere underskrifterne på Christiansborg,« siger hun.