Læge-parti er klar med politisk program

Forholdene for patienter, pårørende og ansatte i psykiatrien skal forbedres, der skal være tilstrækkelige personaleressourcer, og det er sundhedsfagligheden, der skal definere behandlingen for de psykiatriske patienter.

Og så skal der gøre op med toprocentsreglen.

Det er blandt mærkesagerne for Psykiatri-Listen – en politisk liste, der har to overlæger i psykiatri i spidsen.

Det fremgår af det politiske program, som listen netop har udsendt.

Psykiatri-Listen stiller op til efterårets regionsvalg i Region Midtjylland og er skabt af overlæge Peter Møller Andersen i frustration over, at regionsrådet ikke i tilstrækkelig grad har imødekommet de ansattes synspunkter i forhold til hospitalets problemer med udadreagerende og svært misbrugende patienter.

»Vores egen psykiatriske modtagelse er overbelagt og kan ikke komme af med sine patienter. Det er helt urimelige arbejdsvilkår for medarbejderne og for patienterne, og det er helt uacceptabelt – og kan blive farligt – at skulle afvise patienter, der har så hårdt brug for hjælp. Det må vi gøre noget ved. Hvis ikke det nuværende regionsråd vil gøre noget, så må vi forsøge at komme til,« har Peter Møller Andersen, der er tilknyttet det psykiatriske hospital i Risskov, tidligere fortalt Dagens Medicin.

Den nye liste holder opstillingsmøde onsdag 31. maj, hvor en række kandidater skal vælges.

Foreløbigt har Peter Møller Andersen og hans psykiatri-overlæge-kollega Mikkel R. Vossen Rasmussen meldt sig.

Derudover har to personer med erfaring som psykiatriske patienter tilkendegivet, at de er klar til at stille op. Det samme har en antropolog, en politimand, tpsykologer, et par psykiatere, nogle social- og sundhedsassistenter og plejere, tsygeplejersker og en hospitalspræst.

Samtlige punkter i Psykiatri-Listens partiprogram kan ses herunder.

Psykiatri-Listens partiprogram