En sspeciallæge i psykiatri mistænkes for at for at have fusket med lægeerklæringer til udlændinge i forbindelse med deres indfødsretsprøve. Det betyder, at de har kunnet få danske pas uden at tage prøven, det skriver BT.dk i dag. Styrelsen for Patientsikkerhed fratog den 2. november 2016 lægen retten til at udskrive lægeerklæringer »på grund af […]