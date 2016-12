Læge fik 26.524 kr. for at være med i fly under tvangsudsendelse

20 gange har læger bistået myndighederne ved tvangsudsendelse af afviste asylansøgere, indtil de kan udsendes. Det fremgår af en aktindsigt, dagbladet Information har fået fra Rigspolitiets nationale udlændingecenter, NUC.

I alt har politiet udbetalt 277.654 kroner for den lægelige deltagelse på de 20 tvangsudsendelser, viser aktindsigten. Det højeste honorar var på 26.524 kroner for en udsendelse til Afghanistan i marts 2014.

Tidligere har udlændingeminister Inger Støjberg oplyst til Folketinget, at når politiet chartrer fly til tvangsudsendelser, følger der »almindeligvis« en læge eller andet sundhedsfagligt personale med for at sikre adgangen til lægefaglig bistand, »såfremt der under den ofte ganske langvarige flyrejse skulle opstå behov herfor«.

Når læger deltager i tvangsudsendelser, går de stik imod den anbefaling, som Lægeforeningens etiske udvalg har udsendt.

»Det er selvfølgelig sørgeligt, at der er læger, der medvirker til tvangsudsendelser, og når det er sket 20 gange, så er det 20 gange for meget,« siger Lise Møller, formand for det etiske udvalg, til Information.

Lægeforeningens holdning er, at hvis personer, der tvangsudsendes, undervejs skulle få brug for lægehjælp, så er de syge.

»Og så har de brug for hjælp til at blive raske. Og det skal ikke foregå i et fly, men under trygge forhold. Så må politiet efterfølgende udsende de pågældende, når de er blevet raske. Men transporten skal vel at mærke ske uden lægeledsagelse,« siger Lise Møller.

Af de 20 tilfælde er fem tvangsudsendelser blevet aflyst, formentlig fordi de tvangsudsendte har gjort så voldsom modstand, at flyets kaptajn har afslået at medvirke til udsendelsen. I disse fem tilfælde har de deltagende læger gennemsnitligt fået 5.451 kroner for deres afbrudte deltagelse.