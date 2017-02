Læge får over en mio. kr. til forskning i diabetisk nyresygdom

Op mod hver tredje diabetespatient bliver ramt af følgesygdom i nyrerne, og der findes endnu ikke en effektiv behandling, som kan forhindre eller forsinke sygdommen.

Det er dette forskningsfelt, som læge, ph.d. Jakob Appel Østergaard fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital nu skal fordybe sig mere i med støtte fra Det Frie Forskningsråd og Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond.

Jakob Appel Østergaards mål er at finde behandlingsformer for diabetisk nyresygdom ved forsøg på målrettet styring af immunsystemet. Forskning tyder på, at immunsystemet ved diabetes forveksler kroppens eget væv med bakterier og formentlig derved skader nyrerne.

Det Frie Forskningsråd støtter med 581.330 kr. Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond støtter med 568.851 kr.