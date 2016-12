Torsdag 1. december, kl. 11:03

Kære formand,

Jeg er mildt sagt forundret over din melding om, at Michael (Borre, red.) og jeg er ‘stråmænd’ i dit indlæg i Dagen Medicin nr. 23/2016 angående ‘den patientansvarlige læge’. Er du min eller det politiske systems fortaler?

Jeg har lige søgt på Lægeforeningens hjemmeside angående Sundhedsplatformen. Den kritiske vinkel er stort set fraværende. Du arbejder på Herlev (ifølge Lægeforeningens hjemmeside) og må være vidende om, at dine kolleger bliver truet til tavshed. Hvor er opråbet?

I dag trak min gode kollega Morten Hedegaard stikket, fordi han ikke kunne være sig selv bekendt i stillingen som leder på obstetrisk afdeling på RH.

Hvad har min fagforening tænkt sig at melde ud?

Hvorfor skal jeg fortsat være medlem af DADL/FAS?

Hilsen

Niels Kroman

Torsdag 1. december, kl. 14:54

Kære Niels Kroman,

Tak fordi du giver mig mulighed for at diskutere de reelle udfordringer ved den patientansvarlige læge med dig.

Som du forhåbentlig ved, har Overlægeforeningen sammen med andre organisationer lagt mange kræfter i at få sat den patientansvarlige læge på dagsordenen, fordi vi står med et markant behov for bedre koordinering af især komplekse patientforløb på sygehusene.

Folketingets beslutning om at indføre den patientansvarlige læge bygger altså på et grundigt forarbejde af Overlægeforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Danske Regioner, Yngre Læger og Danske Patienter.

Med andre ord er svaret på dit spørgsmål: Jeg taler på vegne af Overlægeforeningen, og jeg taler om den politik vedr. den patientansvarlige læge, som Overlægeforeningen har vedtaget, bl.a. på baggrund af drøftelser med dine og mine kollegaer om udfordringerne med at løfte kvaliteten i patientforløb og skabe sammenhæng.

I artiklen i Dagens Medicin nævner du og Michael Borre flere gange, at forventningerne til den patientansvarlige læge bliver skruet for højt op, fordi ordningen giver indtryk af, at den patientansvarlige læge er til rådighed 24/7 for den enkelte patient. Det har hverken jeg eller de andre involverede organisationer nogensinde givet udtryk for, og det står heller ikke i regeringens udspil.

Tværtimod har vi flere gange betonet, at ideen med den patientansvarlige læge ikke er ensbetydende med konstant rådighed. Derfor undrer det mig, at du og Michael Borre finder det passende at fremføre det synspunkt, og på en så massiv måde, som det sker i Dagens Medicin. Ikke mindst fordi der faktisk findes gode erfaringer, som viser, at ordningen kan fungere godt i hverdagen, og at man som patientansvarlig læge ikke bliver drænet for ressourcer på grund af administration eller for mange henvendelser fra patienterne.

Når den patientansvarlige læge i både artikel og leder beskrives som den direkte vej til sygehuse som »7-Eleven« med »maksimal tilgængelighed« etc., er det så grel en fordrejning af ideen bag ordningen, at jeg måtte bruge det retoriske begreb ‘stråmand’ for at forklare misforståelsen.

En stråmand er ikke en person, og udtrykket er ej heller møntet på dig og Michael Borre som personer. Det er et begreb inden for retorikken, som beskriver en debatform, hvor man tillægger en modpart et forkert og nogle gange tåbeligt standpunkt. Det var det, der skete i Dagens Medicin i beskrivelsen af den patientansvarlige læge og dennes påståede 24/7-tilgængelighed, og her er jeg som formand for Overlægeforeningen nødt til at tage til genmæle.

Jeg synes imidlertid, at det er ærgerligt, hvis vi kun skal diskutere stråmænd. Som jeg skriver i Dagens Medicin, rejser I jo også nogle væsentlige spørgsmål, som jeg er sikker på, at I ikke står alene med, og som er vigtige at få diskuteret.

Det gælder både, om lægerne har den fornødne tid og den fornødne backup til opgaven, og om det i virkeligheden er bedst, at andre faggrupper påtager sig den praktiske koordineringsopgave. Som nævnt mener vi i Overlægeforeningen, at det er er afgørende, at der er effektive team bag den patientansvarlige læge, som tager sig af en lang række af administrative og koordinerende opgaver.

Men den overordnede styring af patientforløbene — med den afgørende inddragelse af patienter og pårørende — er i sidste ende en opgave, der kræver lægens kliniske indsigt og ansvar, og derfor er vi ikke tilhængere af at flytte behandlingsansvaret til forløbskoordinatorer eller andre faggrupper. Men jeg hører altid gerne flere argumenter i dette spørgsmål.

Med hensyn til ressourcer og tid er jeg enig i, at det kan blive en stor udfordring, som vil variere, alt efter hvilket speciale, afdeling og region man arbejder i. Jeg anerkender således jeres bekymring, men netop derfor bliver man fra både lægelig og administrativ side nødt til at se på, hvordan lægerne kan få den backup, der gør det muligt at løse opgaven.

For som nævnt anser vi det ikke i Overlægeforeningen — og som også mange overlægekollegaer har givet udtryk for — som forsvarligt at fortsætte som hidtil. Det er ikke holdbart, når patienter ikke ved, hvem der har ansvaret for deres behandling, og når de oplever, at de skal selv skal koordinere undersøgelser, prøvesvar, opfølgning etc. Og jeg vil ikke acceptere, at det ikke kan gøres bedre end i dag.

Dine to andre spørgsmål er jo i helt andre boldgader, som ikke har noget med den patientansvarlige læge at gøre. Men anyway, du spørger, hvad vi har tænkt os at melde ud vedrørende Mortens Hedegaard. Vi har allerede meldt ud — det skete 30. november i ugeskriftet og Politiken. Vi støtter fuldt ud hans synspunkter om en klinisk hverdag, som er nu så presset, at det i nogle tilfælde går ud over fagligheden.

Vedrørende Sundhedsplatformen, så har foreningen i det sidste godt halve år jævnligt været i de landsdækkende medier med en relevant faglig og konstruktiv problematisering. Vores kollegaer, overlæger og øvrigt personale, arbejder nemlig benhårdt med at gøre SP operationel, trods problemerne. Vi har skrevet om sagen i vores nyhedsbrev, på hjemmesiden og i Ugeskrift for Læger. Seneste udmelding kan ses på laeger.dk.

Med venlig hilsen

Anja Mitchell

Tirsdag 6. december, kl. 20:34

Kære Anja,

Tak for dit positive og imødekommende svar.

Jeg har over årene som læge filosoferet mere og mere over de forskellige roller, vi har som hhv. praktiserende læger og FAS-læger med klinisk forløbsansvar, klinisk arbejdende læger uden forløbsansvar samt læger, der aldrig har patientkontakt = aldrig har en kittel på.

Vores arbejdssituationer er meget forskellige, og vi skal alle — også jeg — passe på med at kloge os på andres vegne.

Jeg er — ud over at være professor — forløbsansvarlig kliniker for mine patienter. Jeg er derudover faglig leder for brystkirurgien på RH. Når der kommer en mail til fællesbrevkassen på RH, hvor der står: »Jeg kræver at få Niels Kroman i tale«, så ender denne mail med usvigelig sikkerhed i min indboks. Det gælder også, hvis Tulle og Sofie fra 9.A gerne vil skrive opgave om brystkræft. Jeg modtager flere gange om måneden uopfordrede mails, hvor ulykkelige patienter over tre til fire A4-sider deler hele deres triste sygehistorie med mig og spørger: »Kære professor Kroman — er jeg blevet behandlet ordentligt?«

Dette er min hverdag og min virkelighed. Jeg synes derfor, at det er helt legitimt, at jeg hejser et advarselsflag, fordi jeg ikke synes, vi kan imødekomme det signal, der sendes fra politisk hold.

Jeg tænker tilbage på dengang, der blev annonceret 48-timers behandlingsgaranti. Der stod både patienter og praktiserende læger og undrede sig over, at behandlingen ikke startede inden for 48 timer. Så meddelte politikerne, at det drejede sig om et såkaldt ‘servicemål’. Når man spurgte ind til, hvad der menes med et servicemål, fik man at vide, at det var en hensigtserklæring. Konsekvensen af, at servicemålet ikke blev opfyldt, var ikke til stede. Jeg skal hilse og meddele, at publikum ikke havde fanget denne pointe.

Som jeg er citeret for i Dagens Medicin, er jeg dødtræt af overspillet politisk retorik, som jeg skal stå på mål for.

Jeg har været ansat som speciallæge på min nuværende afdeling i 15 år. Jeg kan dokumentere, at der aldrig har været mindre tid mellem læge og patient, end der er i dag.

Derfor synes jeg, mit opråb er berettiget.

Jeg synes, at vi skal tage en eventuel kommende dialog over en kop kaffe.

De bedste hilsner fra Texas, hvor jeg lige nu er til konference.

Niels

Tirsdag 6. december, kl. 22.11

Kære Niels,

Tak for dit svar og invitationen til at tage den videre dialog over en kop kaffe. Den vil jeg meget gerne tage op!

Jeg tror nemlig som du, at der er en fare for, at de gode intentioner kan ødelægges af den kendte kliniske hverdag. F.eks. hvis den ikke konsekvent og målrettet ændres i retning af, at læge og patient igen får mere tid med hinanden. Men som jeg også sagde, så ser jeg og Overlægeforeningen muligheder i PAL-konceptet, som vil kunne netop forbedre læge-patient-mødet, således at der i fremtiden findes færre af de forfærdelige patientforløb, som også jeg har været konfronteret med i mit lange kliniske arbejde som anæstesiolog og som lægemedlem af disciplinærnævnet. Historier som dem, du henviser til.

Et møde og en dialog med dig vil give nyttige indspark til diskussionen om barrierer og udfordringer, der er, samt hvordan man kan angribe dem.

Mange hilsner fra Frankfurt.

Anja