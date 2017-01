Selvom dobbelt så mange kvinder som mænd søger optagelse via kvote 2 på medicinstudiet på SDU, ender studiet med at optage lidt flere mænd end kvinder. Det er en test i optagelsesrunden, der sorterer kvinderne fra og som er diskriminerende, mener chef i Danmarks Evalueringsinstitut.

SDU’s kvote 2-test – MCQ-testen – kritiseres for at diskriminere kvinder, fordi mandlige ansøgere klarer sig dobbelt så godt. Det skriver Berlingske.

På universitetet planlægger man at øge sit kvote 2-optag til sommer, så 25 pct. af alle studerende bliver optaget ad den vej.

Men det risikerer at blive en fordel for mænd, for MCQ-testen åbenlyst diskriminerer kvinder, mener Jakob Rathlev, der er chef for Danmarks Evalueringsinstituts enhed for videregående uddannelse.

Det siger han på baggrund af statistik for kvote 2-optaget på medicinstudiet på SDU, der viser, at mændene klarer testen dobbelt så godt som kvinderne.

»På et principielt niveau bør man overveje, om det er rimeligt, at der er så stor forskel, og at kvinderne bliver stillet så meget ringere. Denne test har en enorm kønsmæssig slagside og diskriminerer kvinder rigtigt hårdt. Vi må forvente, at mændene ikke er dobbelt så kloge som kvinderne, så de burde klare sig lige godt. Men her har vi en test, hvor mænd klarer sig meget, meget, meget bedre end kvinder,« siger Jakob Rathlev til Berlingske.

MCQ-testen stiller spørgsmål inden for fem områder; evnen til kritisk tænkning, kvantitativ tænkning, sproglig og kulturel forståelse, mellemmenneskelig forståelse og evnen til videnskabelig tænkning. Testen er anonym, og ingen kan se, om det er en mand eller en kvinde, der har besvaret den, fortæller studiechef på SDU Annette Lund, der ikke kan genkende, at det skulle være diskriminerende på baggrund af det datagrundlag, der er nu.

»Vi kan se, at der sker en udligning af kvinder og mænd, fra de søger, til vi har dem, som bliver tilbudt optagelse. Måske skyldes det testens indhold, men det kan også skyldes ansøgerfeltets sammensætning,« siger hun.

Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning, Mads Skipper, mener, at det er positivt med en optagelsesmodel, som lige mange mænd og kvinder bliver optaget igennem.

»Vi ved, at der er flere kvinder end mænd, som optages på baggrund af et karaktergennemsnit, og der er snak om, hvorvidt mændene får en reel chance. Derfor er det positivt at se, at SDU har lavet en optagelsesprocedure, som er veltilrettelagt, og giver mændene en ny chance, og det siger jeg i lyset af, at vi gerne vil have en varieret skare af dygtige unge læger, som helst skal afspejle befolkningen,« siger Mads Skipper til avisen.

Han mener dog samtidig, at man skal holde øje med, at der ikke sker en skævvridning.