Ny tysk forskning viser, at kvinder får sjældnere end mænd den anbefalede mængde kolesterolsænkende medicin for at forhindre alvorlige hjertetilfælde.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Selvom European Society of Cadiology anbefaler, at læger giver patienter med forhøjet LDL-kolesteroltal kolesterolsænkende medicin i form af statiner, viser mange studier, at kun 20 til 25 pct. af patienterne får den nødvendige behandling for at få sænket deres kolesteroltal til under 70mg/dl, som det anbefales. Flere studier har ellers vist, at en sænkning af […]