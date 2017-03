‘Kvantespringsstudiet’, der forsvandt ad regionerne til

Sidste år var der ingen tvivl: Hjerteforeningen og Dansk Cardiologisk Selskab var klar til at søsætte DANNOAC. For første gang ville man gennemføre et gigantisk reallife studie, hvor fire lægemidler bedømmes i forhold til hinanden for at sikre patienterne den bedst mulige antikoagulerende behandling. Men det højt profilerede studie er aldrig kommet i gang. Dagens Medicin udfolder her de stridsemner, som har rystet jorden under studiet.