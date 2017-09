Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Store mængder kunstige sødemidler kan ændre kroppens respons på glukose og øge risikoen for udvikling af type 2-diabetes. Det viser et nyt studie, der netop er offentliggjort på en kongres for European Association for the Study of Diabetes, EASD, som i disse dage bliver afholdt i Lissabon. Tidligere studier har også indikeret, at et stort […]