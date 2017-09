Hudlæger og plastikkirurger skal have eneret på at fjerne tatoveringer

Fremover skal hudlæger, plastikkirurger og eventuelt medhjælpere have eneret på at fjerne de tatoveringer, som mange danskere hvert år fortryder. Det fremgår at et udkast til nye regler på området, som Styrelsen for Patientsikkerhed netop har sendt i høring. Og det er en rigtig god idé at indføre strengere krav til hvem, der må fjerne tatoveringer af hensyn til patienterne. Sådan lyder det fra Dansk Dermatologisk Selskabs formand, overlæge, professor og dr.med., Lone Skov.

»Jeg synes overordnet, at det er en god idé, for det er nogle kraftige lasere, man bruger til fjernelse af tatoveringer. Der findes en bekendtgørelse om kosmetisk behandling i forvejen, og det at fjerne tatoveringer naturligt ligger under samme område,« siger hun og understreger, at det af hensyn til patientsikkerheden er det en fornuftig ide.

Ikke uoverskuelig arbejdsbyrde

Udkastet til de nye regler indebærer, at fjernelse af tatoveringer bliver omfattet af reglerne om kosmetisk behandling, og at det derfor bliver forbeholdt læger og eventuelt deres medhjælpere at fjerne de tatoveringer, som danskerne fortryder at have fået.

Området er i dag ureguleret, og der findes derfor adskillige eksempler på, at patienter, der får fjernet deres tatoveringer, ender med store gener efter mislykkede forsøg. Og netop af den grund er det en god idé med klare retningslinjer, mener Lone Skov, der understreger, at hun ikke frygter en for stor arbejdsbelastning for hudlægerne.

»Med det antal, der bliver tatoveret i dag, er det en potentiel stor arbejdsbyrde. Men det er jo ikke kun som hudlæge eller plastikkirurg, man kan foretage behandlingen, andre kan også foretage behandlingen under supervision,« siger hun.

I forslaget bliver der nemlig lagt op til, at en læge, der er registreret hos Styrelsen for Patientsikkerhed til at foretage fjernelse af tatovering med laser, kan benytte en medhjælper til at fjerne tatoveringen med laser.

Ministeren vil give bødestraf

Fjernelse af tatoveringer ved anvendelse af væsker bliver efter de foreslåede regler også forbeholdt læger, og her bliver det ikke muligt at brugere medhjælpere.

Udkastet til de nye regler bliver også bakket op af sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) fremgår det i en kommentar til Danmarks Radio. Hun mener, at »det er vigtigt at regulere et område, der i dag er fuldstændig ureguleret.«

Der er høringsfrist for bekendtgørelsen med den nye regler den 11. oktober, og der er endnu ikke fastsat et tidspunkt for, hvornår de nye regler skal træde i kraft.