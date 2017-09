Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Overlevelsen for patienter med akut leukæmi er markant forbedret siden 2000. Det skyldes især bedre kemoterapi og flere stamcelletransplantationer med stamceller fra en fremmed donor. Nu viser et forskningsprojekt fra Akut Leukæmi Gruppen i Danmark og Aarhus Universitetshospital, at overlevelsesgevinsten kun har været til gavn for patienter med høj uddannelse. Blandt andet får højtuddannede patienter […]