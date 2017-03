Koncerndirektørerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland advarer nu via et notat, hospitalsdirektioner, databasernes fællessekretariatat (RKKP) og Databasernes fællessekretariat om, at de kliniske kvalitetsdatabaser ikke modtager relevante data fra det nye IT-system Sundhedsplatformen.

Kun fire ud af de ca. 80 kliniske kvalitetsdatabaser modtager pt relevante data fra det nye IT-system, Sundhedsplatformen, der er taget i brug på de fleste hospitaler i Region Hovedstaden. Det strider mod den forventning, som Region Sjælland og Region Hovedstaden havde om, at alle integrationer til eksterne systemer, som f.eks. de kliniske kvalitetsdatabaser, skulle fungere allerede før det første Go Live for knap et år siden.

I et notat, der er distribueret ud til bl.a. hospitalernes direktioner, de sundhedsfaglige råd og Databasernes fællessekretariatat (RKKP), erkender de to regioners koncerndirektører, at der er et problem.

»Forventningen til Sundhedsplatformen var, at den ville sikre overførsel af de relevante patientdata til de kliniske databaser og dermed sikre tidstro indberetning, dels fjerne behovet for dobbeltindtastning for et større antal databaser – både landsdækkende og regionale – samt et antal registre,« skriver Region Sjællands koncerndirektør Lars Onsberg Henriksen og Region Hovedstadens koncerndirektør Svend Hartling i notatet og fortsætter:

»Integrationen har vist sig væsentlig mere kompliceret og ressourcekrævende end forudset, og antallet af databaser, der var planlagt til denne integration, er gradvist blevet reduceret. Status er derfor, at kun få databaser modtager relevante data fra Sundhedsplatformen.«

Af notatet fremgår det ikke, hvorvidt de to regioner forsøger at få den amerikanske leverandør Epic til at indfri forventningen om, at den skal levere integrationer til tredjeparts-systemer. I stedet har Region Sjælland og Region Hovedstaden sammen nedsat en arbejdsgruppe, som – forhåbentlig inden sommer – skal give hospitalernes klinikere råd og vejledning om arbejdsgange, der kan sikre, at de relevante og nødvendige patientdata indberettes til de kliniske databaser. Indtil da er klinikerne nødt til både at indtaste data i Sundhedsplatformen og den kliniske databases websystem og i det hele taget at ty til de arbejdsgange, der fungerede før implementeringen af Sundhedsplatformen, står der.

Svend Hartling har ikke ønsket at kommentere på, hvorfor det kommer som den store overraskelse, at Sundhedsplatformen har så svært ved at kommunikere med de kliniske kvalitetsdatabaser. Det gør til gengæld Sundhedsplatformens programdirektør, Gitte Fangel.

Dages Medicin: Ville det ikke have været naturligt at kræve, at Epic allerede før hjemkøb kunne demonstrere, at overlevering af data rent faktisk kan lade sig gøre, når nu de kliniske databaser og Landspatientregisteret (LPR) spiller så stor en rolle for bl.a. forskning herhjemme?

Gitte Fangel: »Udfordringerne for samspillet med de kliniske databaser har ikke noget at gøre med leverandøren. Data kan sagtens sendes til databaserne – og overførslen til alle de LPR-baserede databaser fungerer, hvis data indtastes korrekt,« skriver Gitte Fangel i en mail, hvori hun dog også erkender, at man i begyndelsen havde ambitioner om at sikre automatiseret overførsel til langt flere databaser.

»Allerede i januar 2015 stod det dog klart, at dette var mere vanskeligt end forventet, og styregruppen blev informeret herom,« siger hun og forklarer, at en af hovedudfordringerne var, at databaserne kræver forskellige data på ens områder, som f.eks. rygerstatus som ’cigaretter pr. dag’ for én database, og ’pakker pr. uge’ for en anden database.

»Da data skal være konsistente hele vejen igennem Sundhedsplatformen, kræver en fuld integration derfor en standardisering af indikatorer på tværs af databaserne. Derudover stod det klart, at et stort antal databaser af tekniske årsager ikke kunne modtage data fra Sundhedsplatformen,« skriver hun og nævner, at hun og hendes team derudover har måttet erkende, at opgaven med at arbejdsgangsunderstøtte databaserne – altså indarbejde et felt til at aflevere de krævede koder eller data på logiske steder i klinikerens arbejdsgang i Sundhedsplatformen, så det er nemt at dokumentere koderne/data – har været sværere end som så.

»Det skyldes, at disse koder afleveres på mange forskellige steder i arbejdsgangen og nogle gange med flere måneders mellemrum,« skriver hun.

Dagens Medicin har fået aktindsigt i Sundhedsplatformens kravsspecifikationer, der bl.a. beskriver, om det er kunden (de to regioner) eller leverandøren (Epic), der har ansvaret for en specifik opgave. Af kravsspecifikationerne fremgår det, at det er Epic, som leverer systemet og Region Hovedstaden og Region Sjælland, der udvikler konfigurationen. Alle integrationer til tredjeparts systemer – som de kliniske databaser – ser ud til at skulle leveres af Epic. Men det har koncerndirektionen tilsyneladende glemt.

»Der er fra alle sider et stort ønske om, at Sundhedsplatformen i fremtiden kan og skal sikre overførsel af alle patientdata til stort set alle kliniske kvalitetsdatabaser, men der er på nuværende tidspunkt ikke lagt faste planer,« skriver de to koncerndirektører i deres notat til hospitalsdirektionerne.

Da Region Hovedstadens regionsdirektør Hjalte Aaberg for få dage siden stod skoleret på departementschef Per Okkels kontor i Ældre- og Sundhedsministeriet for at forklare sig i forhold til bl.a. problemerne med registreringer, var ordlyden ellers en anden. Mødet var ifølge en mail fra Hjalte Aaberg et ‘generelt orienteringsmøde om SP’, som ‘vi har villet holde et stykke tid’. Et af hovedpunkterne på mødet var, at Sundhedsplatformen stadig har ‘udfordringer på registreringssiden, som vi har sat ekstra kræfter ind på at få løst,’ skriver Hjalte Aaberg i sin mail.