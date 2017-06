Kun 12 ville være ny hospitalsdirektør på Aarhus Universitetshospital

Selv om Region Midtjylland har haft et rekrutteringsbureau involveret, kigget i både ind- og udland efter kandidater og har slået stillingen som hospitalsdirektør op to gange, så kom der kun 12 ansøgninger.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Selv om jobbet som ny hospitalsdirektør til Aarhus Universitetshospital (AUH) blev slået op i to omgange, og der også har været et rekrutteringsbureau involveret, så lykkedes det kun at få 12 ansøgninger i runde to. Koncerndirektør Ole Thomsen, som siden januar har midlertidigt fungeret som hospitalsdirektør på AUH, og som har været formand for bedømmelsesudvalget, […]