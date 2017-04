Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

I september sidste år blev 30 studerende som de første indskrevet på masteruddannelsen i Immunologi og Inflammation på Københavns Universitet (KU). Uddannelsen skal gøre de nye studerende til specialister i basal immunologi og immunologisk drevne sygdomme. »Vores viden om immunologi er i rivende udvikling, og vi ser derfor, at der er et behov for at […]