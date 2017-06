Kronprinsen, der mistede troen

35-årige Anders Kühnau mistede som ung en ellers stærk tro på Gud, og at være gudløs synes han er skræmmende. Nu hager han sig fast i en tro på sig selv — som menneske og som politisk leder. For Bent Hansens kronprins er det sværeste at balancere arbejde og familie, så derfor får hans drenge en ekstra is i ferien, ligesom han springer i poolen lidt mere end de andre fædre.